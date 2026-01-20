Tres de Febrero: un menor de 12 años murió tras un tiroteo con la policía en Puerta 8

Una madrugada violenta sacudió este martes 20 de enero al partido de Tres de Febrero. Un joven de 12 años murió en medio de una persecución policial y un enfrentamiento armado que culminó en el interior del barrio de emergencia Puerta 8, en la localidad de Remedios de Escalada.



Según reconstruyeron fuentes policiales, el hecho comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire color blanco. El conductor, lejos de acatar la orden, aceleró y emprendió la fuga, dando inicio a una persecución a alta velocidad.



Según la primera reconstrucción del hecho, desde el interior del vehículo en fuga se habrían efectuado disparos contra los patrulleros, lo que desencadenó que los oficiales repelieran la agresión utilizando sus armas reglamentarias.

El hallazgo del cuerpo y la fuga

La secuencia finalizó cuando el Fiat ingresó a los pasillos del asentamiento Puerta 8. Allí, al menos dos hombres armados descendieron del rodado y lograron escapar a pie, perdiéndose en el barrio.



Al revisar el auto abandonado, la policía encontró en el asiento trasero el cuerpo sin vida del menor, quien presentaba heridas de bala. Según precisó TN, la víctima fue identificada como Uriel Alejandro Giménez (12). Personal del SAME constató su fallecimiento en el lugar.



Un dato relevante aportado por Infocielo es que, si bien el automóvil no tenía pedido de secuestro ni impedimentos legales para circular, presentaba múltiples orificios de bala concentrados en la parte trasera, justamente en el sector donde viajaba el niño. Además, dentro del habitáculo se hallaron vainas servidas, lo que refuerza la hipótesis de que también se disparó desde el interior del coche hacia afuera.

La investigación y la situación de los policías

La causa quedó en manos de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Gabriela Belén Pino, que dio intervención a Gendarmería Nacional.



Según Infocielo, un subteniente quedó imputado en el expediente caratulado como "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Antecedentes y despedida en redes

Fuentes del caso confirmaron que la víctima tenía un antecedente penal por el delito de "encubrimiento", en una causa tramitada el 27 de octubre de 2025 en la Comisaría 11 de Tres de Febrero.



La muerte de Giménez generó repercusión inmediata en las redes sociales. Amigos y familiares publicaron mensajes de despedida. En varios de esos posteos se observaba al menor posando con motocicletas y exhibiendo armas de fuego, imágenes que ahora forman parte del análisis de los investigadores para trazar el perfil y el entorno de la víctima.



Por estas horas, la justicia centra sus esfuerzos en identificar y capturar a los dos hombres que abandonaron al menor en el auto y se dieron a la fuga.