Tres detenidos en San Isidro tras un robo en una vivienda de Ituzaingó

Tres personas fueron detenidas en Villa La Cava, partido de San Isidro, acusadas de haber participado en un robo ocurrido en Villa Ariza, Ituzaingó. Los sospechosos habían ingresado de madrugada a la vivienda de una mujer mientras ella no estaba y escaparon con $1.150.000 en efectivo.



El pasado 17 de agosto, cerca de las 00.20, una banda delictiva ingresó a la vivienda de una mujer ubicada en la calle Oribe y Soriano, en el barrio Villa Ariza de Ituzaingó.



Tras forzar la reja de una ventana, los delincuentes robaron un celular, una notebook, $1.150.000 en efectivo y otras pertenencias. En el patio trasero, la propietaria halló objetos dispuestos para ser retirados por la casa lindera, lo que evidenció que escaparon por allí.



Luego de varias semanas de investigación, este 24 de septiembre la DDI Morón realizó dos allanamientos en Villa La Cava, partido de San Isidro. En una vivienda de la calle Alvarado y Tomkinson detuvieron a un hombre de 31 años y secuestraron un celular.





En otro domicilio cercano, los agentes encontraron un Volkswagen Polo azul que había sido utilizado en el robo. Allí también identificaron a dos sospechosos más: una mujer de 37 años y un hombre de 53, quienes quedaron aprehendidos por orden de la UFI N°2 de Ituzaingó.



Los tres detenidos fueron imputados por robo agravado por efracción.