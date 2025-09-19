Tres detenidos por usurpar una casa de Ituzaingó para vender droga

La Policía detuvo a tres personas acusadas de tomar una casa del barrio San Alberto para vender cocaína. Los investigadores comprobaron que la banda, oriunda de la Isla Maciel, atendía a los compradores a través de una ventana que daba a la calle. En el allanamiento incautaron droga, dinero en efectivo y un arma.



Un llamado anónimo al 911 alertó sobre la venta de drogas en una vivienda del barrio San Alberto. A partir de esa denuncia, la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón inició una pesquisa junto a la UFI N°9.





El domicilio señalado estaba sobre la calle Colombia, entre Cerrito y Schweitzer. Con seguimientos y filmaciones, los investigadores identificaron a los responsables y descubrieron el modus operandi: utilizaban una pequeña ventana que daba a la calle para concretar las ventas sin ser vistos.



El martes 16 por la noche se realizó el allanamiento, que terminó con la detención de tres personas oriundas de Isla Maciel, Avellaneda, uno de ellos de nacionalidad colombiana.



En la vivienda se secuestraron dosis fraccionadas de cocaína, un arma de fuego, dinero en efectivo y documentación clave para reconstruir la operatoria.