Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley

El seleccionado argentino derrotó a Francia, bicampeón olímpico, por 3 a 2 en el Tie-Break y sacó pasaje a la próxima ronda donde se enfrentará a Italia el domingo.



En un partido vibrante de principio a fin, la Selección Argentina de vóley le ganó a Francia por 3-2, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25, 15-12, y clasificó a los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025.



A pesar de haber vencido a Finlandia (3-2) en el debut del Grupo C y a Corea del Sur (3-1), el seleccionado nacional se jugaba un mano a mano por la clasificación ante el bicampeón olímpico, que venía de perder con los finlandeses.



El partido arrancó de manera muy positiva para el combinado albiceleste, que sacó adelanto unos primeros dos sets complicadísimos ante los franceses para imponerse por 28-26 y 25-23 y tomar ventaja de 2-0.



Sin embargo, los galos reaccionaron rápidamente, ya que mejoraron muchísimo en la recepción y demostraron una contundencia tremenda en el ataque.



Así fue como igualaron el encuentro, primero llevándose el tercer set por 25-21 y luego el cuarto por 25-20.



De esta manera, el partido y la clasificación a los octavos de final se definieron en el quinto set, ya que Finlandia le había ganado a Corea del Sur, lo que le aseguró la clasificación pese a cualquier resultado entre Argentina y Francia.

En el tie-break final fue cuando los argentinos sacaron nuevamente su mejor versión para conseguir el 15-12 definitivo que les dio la primera posición del Grupo C y dejó a los franceses, que eran unos de los candidatos al título, con las manos vacías.

El rival de la Argentina en los octavos de final será Italia, que consiguió el segundo puesto en el Grupo F al superar cómodamente a Ucrania con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. Previamente, el combinado europeo había superado 3-0 a Argelia y caído 3-2 ante Bélgica.



Italia no será un rival nada fácil para la Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales. Se enfrentarán este domingo, a partir de las 4:30 hs, hora argentina.