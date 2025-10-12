Triunfazo y clasificación de la Sub 20 en Chile

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, Argentina derrotó a México por 2 a 0 y se clasificó a semifinales después de 18 años, donde se enfrentará este miércoles ante Colombia, por un lugar en la final de la Copa del Mundo.



La Selección albiceleste volvió a demostrar su toda su jerarquía y logró vencer al equipo mexicano, en un encuentro de dientes apretados por los cuartos de final del Mundial Sub 20.



En la primera parte, Argentina consiguió la apertura del marcador, ya que a los 9 minutos, Maher Carrizo solo tuvo que empujar la pelota entre los tres palos luego de que le quedara un rebote que había dado el arquero mexicano, Emmanuel Ochoa, quien le había tapado un potente remate a Valentino Acuña.

GOOL DE ARGENTINA 🇦🇷 Maher Carrizo captó el rebote y abre el marcador en el inicio del partido



7' |🇲🇽 MÉXICO 0 - 1 ARGENTINA🇦🇷



Mirá el #MundialSub20XTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky 📺 #MundialSub20 pic.twitter.com/ISmUpS6yqF — telefe (@telefe) October 11, 2025

Después, los dirigidos por Diego Placente tuvieron varias situaciones para estirar rápidamente el marcador, pero Ochoa tuvo muy buenas apariciones y provocó que la primera mitad del encuentro termine solo 1-0.



El tan ansiado segundo gol llegó a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando el ingresado Mateo Silvetti desde el banco de suplentes, definió con gran precisión luego de una jugada buenísima del defensor Juan Villalba.

México no consiguió poner en apuros en ningún momento a la Selección, más allá de alguna jugada aislada que se generó principalmente por exceso de confianza en los defensores argentinos.



En un final caliente, la visita terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez a los 91 y 95 minutos, respectivamente, y el encuentro finalizó con victoria argentina por 2-0.



De esta manera, el conjunto argentino brilló ante los mexicanos y sacaron pasaje a las semifinales, donde este miércoles a las 20 hs, enfrentará a Colombia, quien eliminó a España por 3-2.



Como nota de color, Argentina cortó una racha de casi dos décadas sin alcanzar las semifinales en el Mundial Sub 20: la última vez fue en Canadá 2007, cuando goleó 3-0 a Chile con un recordado equipo que tenía a Sergio Agüero como figura y terminó levantando la Copa con un 2-1 sobre República Checa en el último juego.



En caso de que Argentina llegue a la final del Mundial Sub 20, el partido se jugará el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 20 hs, en el Estadio Nacional de Santiago.