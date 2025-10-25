Un bar de Ituzaingó anunció una fiesta muy especial por Halloween

El espíritu de Halloween llega con todo a Ituzaingó, y este año promete ser una experiencia inolvidable. El reconocido bar El Jardín, ubicado en Juncal 121, en pleno centro de Ituzaingó, anunció que volverá a convertirse en la casa embrujada más divertida y terrorífica de todo el Oeste.





Bajo el lema “La mejor fiesta de Halloween de todo Zona Oeste es en El Jardín”, el local prepara dos noches únicas de celebración para quienes se animen a disfrutar de una propuesta distinta, con música, disfraces, tragos temáticos, personajes espeluznantes y muchas sorpresas.





Según comunicaron en sus redes sociales, el viernes 31 de octubre se presentará DJ @lukyflow, mientras que el sábado 1 de noviembre será el turno de DJ @biancore_, ambos desde las 22 horas, para hacer vibrar la pista con los mejores hits y una ambientación pensada al detalle.

El Jardín promete una decoración espectacular, transformando cada rincón del bar en un verdadero escenario de terror. Entre telarañas, luces, calabazas y efectos especiales, l@s visitantes se encontrarán con personajes que “ponen la piel de gallina”, aunque, según adelantan desde la organización, también son capaces de sacar a todos a bailar.





Una de las grandes atracciones de la noche será la “Poción de Halloween”, un trago exclusivo creado especialmente para la ocasión: un Gin Tonic con colorante vegetal, brillo comestible y pequeñas arañitas decorativas (no comestibles) que promete ser la bebida más fotografiada del evento. Además, los que lleguen disfrazados tendrán premio: una birra o una limonada de regalo.





Desde su apertura, El Jardín se consolidó como uno de los espacios más concurridos y queridos por l@s vecin@s de Ituzaingó, conocido por su ambiente relajado, su gastronomía de calidad y su creatividad para organizar eventos temáticos. En Halloween, esa identidad se multiplica.





El público ya espera con entusiasmo este clásico del calendario nocturno. Cada año, los disfraces se vuelven más elaborados, los efectos visuales más sorprendentes y la convocatoria más grande, con gente que incluso llega desde otros puntos del conurbano para ser parte de esta cita imperdible.





“Si ya viniste, lo sabés. Si no, bueno… esta vez no te la pierdas”, escribieron en redes, dejando claro que la fiesta de Halloween en El Jardín ya es una tradición para los amantes del terror, la buena música y la diversión.