Un bar de Ituzaingó anunció una super kermesse y fue furor

El corazón de Parque Leloir se prepara para una noche que promete romper con la rutina de los viernes tradicionales. Ámsterdam, uno de los puntos de encuentro más icónicos de la movida gastronómica en Ituzaingó, acaba de confirmar un evento que ya está encendiendo las redes sociales: una Gran Kermesse diseñada para que los adultos vuelvan a jugar como chicos, pero con una pinta en la mano.





No es secreto que la Avenida Martín Fierro se convirtió en el polo gastronómico más importante de la zona oeste, pero la competencia por captar la atención del público es feroz. En ese contexto, Ámsterdam Parque Leloir decidió patear el tablero y apostar por la interactividad.





El bar ubicado en Martín Fierro 2994 anunció que este viernes 20 transformará sus instalaciones en un predio de juegos clásicos. La noticia voló entre los grupos de WhatsApp de vecinos y habitués, quienes ven en esta propuesta una alternativa refrescante frente a la clásica salida de cena y tragos.

¿Qué hace que una kermesse sea furor en pleno 2026? La respuesta parece estar en la combinación de nostalgia y competencia amistosa. Desde la organización confirmaron una grilla de estaciones que pondrán a prueba la puntería y la coordinación de los asistentes: MiniGolf, para los que buscan precisión en un entorno relajado, tiro al Blanco, el clásico infaltable donde la concentración es todo, y ping pong drink, una versión "reversionada" y dinámica del tenis de mesa que promete ser el centro de las risas.





La propuesta invita a los asistentes a elegir a su "mejor coequiper", fomentando ese espíritu de equipo que tanto caracteriza a las salidas en el Oeste. Además, el incentivo no es solo la gloria: habrá premios y sorpresas durante toda la velada para quienes logren destacarse en los distintos desafíos.





La cita es este viernes 20, en el horario estratégico de 20:00 a 02:00 horas. La franja horaria está pensada tanto para los que salen directo del trabajo ("after office") como para quienes prefieren arrancar la noche con una cena diferente y extender los festejos hasta la madrugada.





La movida en Leloir no para de crecer, y eventos como este demuestran que Ituzaingó sigue siendo el faro cultural y recreativo de la región. Si estás buscando una excusa para reunir a la banda, desempolvar tus habilidades de juego y disfrutar de una buena cerveza artesanal, la Gran Kermesse de Ámsterdam es, sin dudas, el lugar donde hay que estar.