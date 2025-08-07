Un bar de Ituzaingó lanzó un menú de mini hamburguesas que fueron furor

En tiempos donde la creatividad gastronómica es clave para destacarse, un bar de Ituzaingó volvió a sorprender con una propuesta que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Se trata de Pentos, un reconocido local que ya tiene presencia en diversos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, y que ahora lanzó un menú de mini hamburguesas con fondue de queso que está dando que hablar.





La propuesta, presentada hace tan solo unas horas a través de sus plataformas digitales, revolucionó a los fanáticos del buen comer. ¿En qué consiste? En una tabla que incluye seis pequeñas hamburguesas rellenas de queso cheddar y panceta, dispuestas alrededor de una fuente central con queso derretido caliente. La idea es simple y efectiva: agarrar cada mini hamburguesa y sumergirla en la fondue para una explosión de sabor.





Según explicaron desde Pentos, este nuevo plato está pensado como una opción perfecta para compartir con amigos, para una cita o simplemente para quienes buscan una experiencia distinta. Además, recomiendan acompañar esta preparación con una cerveza bien fría, ideal para potenciar el sabor y redondear una experiencia que, aseguran, ya se convirtió en una de las favoritas del público.

El furor por esta propuesta se vio reflejado en la viralización inmediata del video que la muestra en detalle. Usuarios de distintas localidades comentaron y compartieron la publicación, destacando tanto la presentación del plato como su potencial para convertirse en el nuevo favorito de las salidas grupales.





Pentos no es un desconocido para los vecinos de Ituzaingó. Con una sucursal local consolidada, y presencia en Microcentro, Devoto, Colegiales, Castelar, Monte Grande y Ramos Mejía, la cadena ha logrado posicionarse como un punto de encuentro que combina buena gastronomía, ambiente relajado y propuestas innovadoras.





Este nuevo lanzamiento forma parte de una tendencia que se consolida: el regreso de platos pensados para compartir, que priorizan no solo el sabor, sino también la experiencia. En un contexto donde salir a comer es, para muchos, una forma de escape, la apuesta por opciones originales, sabrosas y visualmente atractivas gana cada vez más terreno.





Así, con su fondue de hamburguesas, Pentos volvió a captar la atención del público foodie y a reforzar su lugar como referente gastronómico en la zona oeste. Una muestra más de que la innovación y el sabor, cuando van de la mano, siempre encuentran su público.