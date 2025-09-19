Un bar de Ituzaingó lanzó una amplia programación para celebrar la primavera

Con la llegada de septiembre y los primeros días cálidos, El Jardín, uno de los bares más concurridos del centro de Ituzaingó, anunció una programación especial para dar la bienvenida a la primavera. El espacio prepara un fin de semana extendido con actividades para todas las edades, que van desde espectáculos musicales hasta propuestas pensadas para los más chicos.





El sábado 20 será la primera cita de esta agenda. La apertura de la temporada primaveral estará a cargo del DJ @lukyflow, quien promete una jornada cargada de colores, música y un clima de celebración ideal para compartir entre amig@s. La propuesta busca marcar el inicio de un ciclo donde la alegría, la energía y las ganas de bailar serán protagonistas.





El domingo 21 por la tarde será el turno de los más pequeños. En el escenario del bar se presentará Luli Pampin, acompañada por el equipo de @newcreativeshows, en un espectáculo pensado especialmente para las infancias. Canciones, coreografías, juegos y un ambiente de fantasía invitarán a l@s chic@s a reír, cantar y soñar junto a sus familias. Se trata de una propuesta que busca abrir el espacio cultural de El Jardín a toda la comunidad, reforzando el espíritu familiar que caracteriza a la zona céntrica de Ituzaingó.

Ese mismo domingo, pero a partir de las 21 horas, el bar se transformará para dar lugar a una fiesta nocturna. La reconocida @dj_jefa llegará a El Jardín para encender la pista con lo mejor del reguetón y los ritmos urbanos. La artista, que ya se presentó en el lugar en otras ocasiones, promete repetir la fórmula de éxito que convirtió a estas noches en una cita obligada para quienes buscan divertirse hasta la madrugada.





La grilla de actividades se completa el lunes 22 a las 21 horas con el regreso de los esperados "Lunes de Bachata", una propuesta que se había instalado como un clásico en la agenda semanal del bar y que vuelve “a pedido de muchos”. Con clases abiertas, música en vivo y un clima distendido, la iniciativa busca acercar los ritmos latinos a todos los públicos, sin necesidad de experiencia previa.





Ubicado en Juncal 121, en pleno centro de Ituzaingó, El Jardín se consolidó en los últimos años como un espacio cultural y gastronómico que combina propuestas innovadoras con una fuerte conexión con la comunidad local. Su apuesta por integrar espectáculos para distintos públicos en un mismo fin de semana responde a una mirada inclusiva de la cultura y el entretenimiento.





La llegada de la primavera es, en este sentido, una excusa perfecta para reforzar la identidad del bar como punto de encuentro. Con un cronograma variado y la promesa de noches inolvidables, El Jardín invita a vecin@s y visitantes a “florecer juntos” en este inicio de primavera.