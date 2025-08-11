Un bar en Ituzaingó lanzó una propuesta especial para el Día de las Infancias

En Ituzaingó, las celebraciones por el Día de las Infancias suman cada vez más propuestas originales que buscan sorprender y generar momentos inolvidables para las familias. Este año, uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de la zona, El Jardín, decidió dar un paso más allá y ofrecer una experiencia que combina gastronomía, espectáculo en vivo y un ambiente mágico pensado para chicos y grandes.





A través de sus redes sociales, el bar anunció con entusiasmo la llegada de una jornada muy especial: la cita será el domingo 17 de agosto desde las 16:30 horas, en su sede de Juncal 121, en pleno centro de Ituzaingó. La propuesta incluye un show para niños protagonizado por dos personajes icónicos que han marcado generaciones: La Sirenita, símbolo de aventura y fantasía marina, y Capitán América, uno de los superhéroes más queridos del universo de Marvel.





El encuentro promete ser una combinación perfecta entre entretenimiento y gastronomía. Desde la organización explicaron que habrá “magia real, show para niñxs, comida rica, sorpresas y muchísima emoción”, creando un ambiente en el que la familia completa pueda disfrutar por igual. La idea es que los más pequeños vivan la experiencia de ver a sus héroes y princesas favoritos en un entorno cercano, mientras que los adultos puedan relajarse y compartir buena comida y bebida.

La ambientación del lugar, que ya es conocida por su estética cuidada y acogedora, se complementará con esta temática especial. Desde El Jardín invitan a “reír, jugar y crear recuerdos inolvidables” en una jornada que se perfila como un plan ideal para este domingo.





En un contexto donde las actividades para niños muchas veces se limitan a salidas tradicionales, la propuesta de El Jardín destaca por ofrecer un plan familiar integral: un espectáculo de calidad, una carta gastronómica variada y un espacio pensado para que todos, sin importar la edad, encuentren algo que los entusiasme.





La invitación está hecha y las redes ya se llenaron de comentarios de familias que planean acercarse. Con entrada libre y consumición a elección, la propuesta se perfila como una de las más destacadas del fin de semana en Ituzaingó para celebrar el Día de las Infancias de una manera diferente, creativa y, sobre todo, inolvidable.