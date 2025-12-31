Un colectivo de la 443 embistió a una camioneta en Ituzaingó y una mujer debió ser asistida

Un colectivo de la Línea 443 embistió el lateral de una Fiat Fiorino, dejando a una mujer atrapada dentro del rodado menor. Producto del impacto, la puerta de la camioneta quedó bloqueada y la acompañante debió esperar asistencia médica dentro del habitáculo.



El fuerte siniestro vial ocurrió este lunes 29 de diciembre a las 15 horas en la intersección de las calles Gabriela Mistral y Orán, del barrio Villa Irupé. Fue protagonizado por un colectivo de la Línea 443 y una camioneta utilitaria Fiat Fiorino de color blanco.



Según informaron testigos del hecho a La Ciudad, el impacto se produjo cuando el interno 321 de la Empresa 216 colisionó contra el lateral derecho del Fiat. Producto del golpe, la carrocería de la camioneta se deformó, bloqueando la puerta del acompañante e impidiendo el descenso de una mujer que viajaba en ese asiento.



La víctima permaneció dentro del habitáculo hasta la llegada de los servicios de emergencia. Si bien se encontraba consciente, estaba visiblemente aturdida y en estado de shock por la violencia del impacto.



Por su parte, el transporte público circulaba con pocos pasajeros a bordo al momento del accidente y ninguno de ellos sufrió heridas. Personal policial se hizo presente en el lugar a los cinco minutos de ocurrido el choque para asistir el tránsito y coordinar el arribo de la ambulancia.