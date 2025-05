Un comercio de Ituzaingó celebra el Día de la Hamburguesa con una promoción sorprendente

Este miércoles 28 de mayo, los vecin@s de Ituzaingó tendrán una razón más para festejar: Wich, la hamburguesería local ubicada en Av. Int. Ratti 802, lanzó una promoción especial por el "Burger Day" que sorprendió a todos sus seguidores y fanátic@s del buen comer. A partir de las 20 horas, l@s amantes de las hamburguesas podrán acceder a una doble cheese a solo $5.000.





La propuesta es simple pero poderosa: doble carne, doble queso, doble sabor, a un precio que representa una verdadera oportunidad para disfrutar sin romper el bolsillo. La promoción estará disponible solo para take away y hasta agotar stock, por lo que quienes quieran aprovecharla deberán acercarse temprano para no quedarse sin su hamburguesa.





La iniciativa de Wich no tardó en viralizarse a través de redes sociales, donde much@s usuarios comenzaron a etiquetar a sus amigos, parejas o familiares con la intención de organizar una salida rápida para compartir esta suculenta oferta. La respuesta fue tan positiva que se espera una gran concurrencia durante la noche del miércoles.





Pero, ¿por qué se celebra el Día de la Hamburguesa? Aunque no hay una versión única y definitiva sobre el origen de esta efeméride, existen diversas teorías que buscan explicarlo. Algunas apuntan a una estrategia de marketing impulsada por cadenas de comida rápida y empresas alimenticias para promocionar este producto tan popular. Sin embargo, la versión más difundida se remonta al año 1900, cuando un inmigrante alemán en Estados Unidos habría servido, por azar, la primera hamburguesa en su restaurante. La historia cuenta que un cliente le pidió algo rápido y sabroso, y así nació lo que se convertiría en uno de los platos más consumidos del mundo.

La hamburguesa, en sus múltiples variantes, tiene una historia más profunda de lo que muchos imaginan. Su origen se vincula con el "Hamburg steak", una preparación de carne picada llevada a Estados Unidos por inmigrantes alemanes a fines del siglo XIX. Con el tiempo, esta receta evolucionó hasta convertirse en la hamburguesa que conocemos hoy, acompañada de pan, queso, vegetales y salsas, y con un lugar indiscutido en la gastronomía popular.





Con esta promoción, Wich no solo se suma a la celebración global del Día de la Hamburguesa, sino que también refuerza su presencia como uno de los puntos gastronómicos destacados de Ituzaingó. Una propuesta ideal para quienes quieren disfrutar de una comida rica, abundante y accesible.