Un detenido por vender droga en el límite entre Castelar e Ituzaingó Sur

Fue detenido un hombre por comercializar drogas desde una vivienda ubicada en el límite de Ituzaingó y Castelar. El procedimiento se llevó a cabo luego de una denuncia anónima que activó una investigación y permitió secuestrar cocaína, marihuana y distintos elementos vinculados al narcomenudeo.



Este 31 de octubre, la policía llevó adelante un allanamiento para detener a un vendedor de droga que operaba desde su domicilio sobre la calle Blas Parera y Granada, en el límite entre Castelar e Ituzaingó.



La investigación comenzó tras una denuncia anónima, que permitió establecer que en la vivienda mencionada un hombre apodado "Pocho" realizaba operaciones de venta de drogas.



Personal de la comisaría 3ra de Morón allanó el domicilio y además de detener a "Pocho" incautó múltiples pruebas de que allí se llevaba a cabo una actividad ilícita: envoltorios de nylon con cocaína, cogollos de marihuana y balanzas de precisión.



El hombre fue detenido e imputado por comercialización de estupefacientes. En las próximas horas será indagado por la UFI N°9 de Morón.