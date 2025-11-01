1 de nov. de 2025
Morón Destacada

Un detenido por vender droga en el límite entre Castelar e Ituzaingó Sur

Bruno Krasnopolsky

2 min de lectura

La Policía allanó el domicilio del sospechoso tras una denuncia anónima y secuestró cocaína, marihuana y balanzas de precisión.

Un detenido por vender droga en el límite entre Castelar e Ituzaingó Sur
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

Fue detenido un hombre por comercializar drogas desde una vivienda ubicada en el límite de Ituzaingó y Castelar. El procedimiento se llevó a cabo luego de una denuncia anónima que activó una investigación y permitió secuestrar cocaína, marihuana y distintos elementos vinculados al narcomenudeo.

Este 31 de octubre, la policía llevó adelante un allanamiento para detener a un vendedor de droga que operaba desde su domicilio sobre la calle Blas Parera y Granada, en el límite entre Castelar e Ituzaingó.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima, que permitió establecer que en la vivienda mencionada un hombre apodado "Pocho" realizaba operaciones de venta de drogas.

Personal de la comisaría 3ra de Morón allanó el domicilio y además de detener a "Pocho" incautó múltiples pruebas de que allí se llevaba a cabo una actividad ilícita: envoltorios de nylon con cocaína, cogollos de marihuana y balanzas de precisión.

El hombre fue detenido e imputado por comercialización de estupefacientes. En las próximas horas será indagado por la UFI N°9 de Morón.

Suscribite al Diario y recibí las noticias antes que nadie en tiempo real
Artículo Relacionado
whatsapp logo