Robo en BGH: un empleado de la empresa se llevaba las netbooks de "Conectar Igualdad" a su casa de Hurlingham

Un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) permitió recuperar un cargamento millonario de 1.800 computadoras portátiles pertenecientes al programa "Conectar Igualdad", destinadas originalmente a estudiantes de escuelas públicas.



La investigación destapó una maniobra delictiva ejecutada desde adentro: el principal acusado es un empleado de la empresa fabricante, BGH, quien se valió de su puesto para concretar el robo.



El procedimiento fue encabezado por la Unidad Operacional del Control del Narcotráfico y el Delito Complejo Central de la PSA. La causa se inició tras la denuncia de un encargado de la firma tecnológica, quien advirtió un faltante masivo de equipos durante un control de stock.



Al revisar los movimientos internos, las sospechas recayeron sobre un empleado de la firma que, abusando de su acceso privilegiado, orquestó el desvío.

Desvíos a Hurlingham

La Justicia determinó que el acusado no actuó de un día para el otro. Durante el transcurso de 2025, el empleado infiel realizó maniobras de "administración fraudulenta" para despachar ilegalmente los dispositivos hacia domicilios particulares.



En lugar de llegar a las escuelas, las computadoras eran desviadas hacia dos direcciones ubicadas en el partido de Hurlingham. También hubo procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires.



El resultado fue contundente: los oficiales hallaron diez pallets completos cargados con las cajas de las notebooks marca "Positivo BGH". Los envases estaban listos para ser reducidos en el mercado negro. También se incautaron teléfonos celulares, tarjetas SIM y documentación clave.



Tras el procedimiento, y por disposición de la fiscalía, el lote de 1.800 computadoras fue trasladado a una planta logística en la localidad de Carlos Spegazzini, donde quedaron bajo resguardo judicial a la espera de ser restituidas al Estado.