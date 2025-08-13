Un espacio artístico de Ituzaingó homenajeará a Sandro

Roberto Sánchez Ocampo, popularmente conocido como Sandro, es un emblema cultural y artístico de nuestro país y particularmente del conurbano bonaerense. Su figura logró traspasar fronteras -gracias a su música y el innato carisma con el que cargaba- llevando su nombre desde su Valentín Alsina natal y su residencia de Banfield, en donde vivió gran parte de su vida junto a su esposa, hasta convertirse en "Sandro de América" luego de conquistar los escenario de Estados Unidos.



Es por esta razón que "el 23 de agosto Casa Parque Audiovisual se viste de gitano", expresaron desde este espacio dedicado al arte y la cultura. El objetivo está más que claro: "homenajear a uno de los grandes amores de nuestra cultura popular" dado que este cumpliría años el próximo martes 19 de agosto.

Es importante destacar que este encuentro se llevará adelante en un espacio artístico performativo, ubicado en el corazón de Parque Leloir, el cual fue declarado de interés por el Municipio de Ituzaingó desde hace ya un tiempo. La propuesta de este espacio cultural es "generar la expresión audiovisual en conexión directa con el entorno" para que este "pueda influir en el proceso creativo" de quienes habitan el mismo.



En cuanto a la actividad que se desarrollará el próximo sábado 23 de agosto en Casa Parque Audiovisual, es necesario recordar que dicha actividad contará con artistas invitados, poetas y juglares; así también se realizarán certámenes de baile y canto. El cronograma de la jornada será de la siguiente manera: a las 19:30hs se realizarán proyecciones de películas de Sandro y luego, a partir de las 22:00hs, comenzará la fiesta con artistas invitados.



Para participar de la "Fiesta Sandro" es necesario inscribirse a través del link provisto por Casa Parque Audiovisual. El valor de las entradas varía entre los $8.000 y los $10.000 pesos (incluyendo la consumición dentro del espacio) ya que todo lo recaudado será destinado para los artistas que se presenten durante la jornada.