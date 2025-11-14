Un estudiante amenazó con hacer un tiroteo en Untref: suspendieron actividades

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) vivió horas de tensión este jueves luego de que un estudiante enviara un correo electrónico con una amenaza de masacre dirigida a distintas áreas de la institución. Ante el aviso, las autoridades suspendieron actividades académicas y reforzaron la seguridad en todas las sedes.



En el mensaje, cuyo asunto era “este jueves me vengaré de todos en la Untref”, el autor afirmaba que ingresaría armado con una escopeta, explosivos y armas blancas “para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.



También decía ser un alumno que había sido “acosado y humillado” y aseguraba que “pagarían con sangre lo que le hicieron”. En el texto anunciaba que, luego del ataque, tenía pensado quitarse la vida.



También afirmó que transmitiría los hechos a través de la red social Discord y mencionó a la organización 764, un grupo extremista señalado por incentivar ataques violentos.



Además, adjuntó fotos: una de una escopeta y otra de un joven armado, con indumentaria con simbología nazi y un libro asociado a rituales satánicos.

Urgente, amenaza fascista en la Untref. Nos solidarizamos con la comunidad universitaria de la Universidad de tres de febrero y llamamos a defender la universidad y a sus integrantes de los fachos. NO PASARAN! pic.twitter.com/HWkmTOCz5V — Gabriel Solano (@Solanopo) November 13, 2025

Este viernes, la UNTREF emitió un comunicado para informar que las clases se retomaron normalmente y que se radicó la denuncia penal correspondiente. “La UNTREF rechaza de manera absoluta cualquier amenaza dirigida a su comunidad educativa”, expresó la institución.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) informa que todas sus actividades académicas funcionan con normalidad, y que ante la amenaza recibida, se reforzó la seguridad en todas sus sedes y se hizo la denuncia pertinente. — UNTREF (@UNTREF) November 14, 2025

La causa quedó caratulada como “intimidación pública” y está a cargo de la fiscal Silvana Giordano, de la UFI N°1 de San Martín.