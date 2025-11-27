Un influencer destacó un bar de Ituzaingó como el “mejor Rooftop de Buenos Aires”

En los últimos días, Ituzaingó volvió a colarse en la escena gastronómica y nocturna del Área Metropolitana gracias a la visita de una de las cuentas más influyentes del rubro. Se trata de @losfoodfinders, el perfil gastronómico que reúne a más de 183 mil seguidores y que suele recorrer restaurantes, bares y propuestas culinarias de toda la región. En esta ocasión, su destino fue el corazón de Parque Leloir, donde quedó sorprendido por un espacio que, según sus propias palabras, está a la altura de los mejores rooftops de la provincia: Nob3l.





Ubicado en Martín Fierro 3290, Nob3l se encuentra en el tercer piso de un edificio que ya se ha convertido en referente de la gastronomía local. Para muchos habitués, es “el mejor rooftop de zona oeste”, y la reciente reseña del influencer no hizo más que confirmar este reconocimiento. Pero lo que más llamó la atención es la afirmación de @losfoodfinders, que lo presentó directamente como “El mejor rooftop de Buenos Aires”, una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.





La propuesta de Nob3l tiene una particularidad que lo distingue: combina ciencia, arte y gastronomía, dando lugar a un concepto donde cada detalle está pensado. Y no es casual. El bar fue creado por uno de los responsables de Presidente Bar, reconocido internacionalmente como uno de los mejores bares del mundo. Ese ADN de excelencia se percibe en cada rincón del rooftop.

El nombre del lugar también guarda una historia que lo conecta directamente con la identidad local. Nob3l rinde homenaje al científico argentino Luis Federico Leloir, ganador del Premio Nobel de Química, y el número 3 en su nombre simboliza múltiples elementos: el piso donde se ubica el bar, los tres socios fundadores y el hecho de que Leloir fue el tercer Premio Nobel argentino. Esta mezcla de referencias convierte al bar en un espacio donde la narrativa científica convive con una estética elegante y moderna.





Desde su terraza, el ambiente se completa con luces cálidas, una vista arbolada típica de Parque Leloir y una atmósfera relajada que invita a quedarse. Es ideal para quienes buscan una experiencia distinta en el denominado “pulmón verde” del oeste.





Uno de los puntos más destacados por los influencers y visitantes son sus tragos de autor. Son combinaciones elaboradas con técnicas actuales, juegos sensoriales y presentaciones cuidadas al detalle, comparables a las que se encuentran en los mejores bares de Buenos Aires.





Para el cierre, los postres se llevan todos los aplausos. El flan con dulce de leche y el volcán de chocolate son los favoritos de quienes buscan un final dulce sin resignar calidad. Para @losfoodfinders, Nob3l no es simplemente un bar: es un “laboratorio de sensaciones”, donde cada trago, cada plato y cada detalle construyen una experiencia que ya empieza a posicionarse entre las mejores de la Provincia de Buenos Aires.