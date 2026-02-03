Un influencer destacó una hamburguesería de Ituzaingó y señaló que será furor en 2026

Ituzaingó sigue consolidándose como el epicentro de la innovación culinaria en el Oeste. Lo que antes era un secreto entre vecinos, hoy explota en las redes. En las últimas horas, la gastronomía local volvió a estar en boca de todos tras la reciente recomendación de @alanbracco_, un destacado influencer de reseñas gastronómicas que puso el foco en un rincón que promete ser el gran protagonista del año.





El elegido fue Khaos, una hamburguesería que, según Bracco, se perfila como el lugar infaltable para todos los fanáticos de esta comida en 2026. Con una propuesta que equilibra técnica y sabor, el local ubicado a metros de una de las arterias más importantes del distrito ya empezó a recibir peregrinaciones de foodies de toda la región.





“Hoy visitamos @khaos.ok en Ituzaingó. Probamos su especialidad, la hamburguesa Honey, una delicia entre otras opciones de la carta”, detalló el influencer. Pero, ¿qué hace que esta hamburguesa sea tan especial? Según pudimos indagar, el secreto reside en una combinación de texturas y sabores de alta complejidad.

La hamburguesa Honey no es para cualquiera: cuenta con una carne de alta calidad que presenta una crosta perfectamente lograda, ese punto de caramelización que solo se consigue con una técnica de cocción precisa. A esto se le suma el toque salado y crocante de la panceta, la cremosidad del queso cheddar fundido y un ingrediente que cambia las reglas del juego: manteca ahumada. El cierre maestro lo da la salsa honey de la casa, que corona una experiencia agridulce que ya es marca registrada en el local.





Ubicado en C. José María Paz 9, Khaos se encuentra en una posición estratégica dentro del circuito gastronómico de Ituzaingó. La mención de Bracco no hace más que confirmar que el polo gastronómico local ya no tiene nada que envidiarle a las grandes capitales culinarias.





Para los vecinos y visitantes, la advertencia es clara: en 2026, conseguir una mesa en este spot será un desafío. Con una carta que apuesta a los detalles —como esa manteca ahumada que es tendencia mundial—, Khaos se posiciona como el nuevo estandarte del sabor en zona oeste.