Un joven de 20 años se arrojó a las vías del Sarmiento: aumentan los casos en el País

Un joven de 20 años, oriundo de Libertad, falleció este miércoles al mediodía tras arrojarse al paso del Tren Sarmiento en San Antonio de Padua. El trágico episodio interrumpió el servicio entre Once y Castelar y se suma a una seguidilla de casos recientes que encienden las alarmas sobre la crisis de salud mental en el país.



Según el parte policial, el motorman de la formación 9590, que circulaba en sentido Moreno-Once, declaró que el joven se arrojó deliberadamente al paso del tren, falleciendo en el acto.



En la causa interviene el Juzgado Federal N° 1 de Morón, que ordenó el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.



A raíz del incidente, el servicio de la línea Sarmiento se vio afectado. Desde las 11:26, limitó la circulación entre Once y Castelar, hasta las 13:09.

Preocupación en las Fuerzas Armadas

Este episodio se suma a una seguidilla de hechos similares que, en las últimas horas, encendieron las alarmas sobre la problemática de los suicidios en las Fuerzas Armadas.



Uno de los casos que generó mayor conmoción fue la muerte del suboficial principal Juan Pereira en la Guarnición de Ejército de Monte Caseros, Corrientes.



El militar, con casi 30 años de servicio, fue hallado sin vida durante la madrugada y, aunque la carátula es "averiguación de causales de muerte", la principal hipótesis apunta a un suicidio.



La noticia trascendió horas después de otro suceso trágico en la Quinta Presidencial de Olivos, donde fue encontrado muerto Rodrigo Gómez, un joven de 21 años integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo.



Gómez, quien llevaba solo cinco meses en la custodia presidencial, fue hallado con su arma reglamentaria y una carta de despedida en la que hacía referencia a dificultades económicas y deudas.



Fuentes del sector advirtieron que estos no son hechos aislados, sino síntomas de una realidad marcada por la presión laboral, el desgaste psicológico y el deterioro de los salarios, una mezcla que preocupa cada vez más puertas adentro de las instituciones.

Un record que alarma

En 2024 Argentina alcanzó un triste récord histórico en 2024 con 4.249 casos confirmados, consolidando al suicidio como la principal causa de muerte violenta en el país, superando incluso a los siniestros viales y a los homicidios.



Según el informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), el país avanza a contramano de la tendencia global: mientras el resto del mundo logra reducir estas tasas, a nivel local la problemática se agrava.



Desde 2017, la tasa de suicidios en el país ha subido un 30%, evidenciando una crisis de salud mental que se ha profundizado drásticamente en el último año.

Asistencia

Para orientación y apoyo en situaciones de urgencia de salud mental, el dispositivo nacional funciona las 24 horas de los 365 días del año a través de la línea gratuita 0800-999-0091. La atención está a cargo de un equipo de psicólogas preparado para brindar contención, información y, en caso de ser necesario, articular la derivación a la Red Local de Salud Mental.