Un joven de Ituzaingó se consagró campeón mundial de Powerlifting

El deportista ituzainguense Ramiro Martín Silva, de 21 años, logró un reconocimiento histórico para el distrito: se coronó como Campeón Mundial de Powerlifting.

Este joven oriundo de Ituzaingó viajó, durante el mes pasado, hasta la provincia de Corrientes y demostró con eficacia sus grandes aptitudes. Toda su preparación no fue para nada en vano ya que -el viernes 14 de noviembre- se quedó con el título de campeón del mundo en el certamen GPA 2025.

Ramiro Martín Silva compitió en la categoría -75kg Junior (wraps), en lo que fue su primer campeonato mundial. Este alcanzó marcas que lo ubicaron en los más alto del podio, destacándose con los siguientes registros:

  • Sentadilla: 227,5kg.
  • Press Banca: 110kg.
  • Peso Muerto: 255kg.



"Es un logro muy significativo después de años de entrenamiento y disciplina", expresó Ramiro, quien compartió su alegría. "Me encantaría que esto pueda difundirse para inspirar a otros jóvenes de Ituzaingó a superarse a través del deporte", agregó el flamante campeón mundial de la ciudad de Ituzaingó.

El atleta adelantó también cuál será su próximo desafío: representar al país en el Campeonato Iberoamericano de la WPRF. Este nuevo objetivo lo tendrá ocupado entrenando y perfeccionando sus técnicas, para cumplir con la misión de dejar bien representada a la República Argentina y a Ituzaingó en dicha competencia internacional.

