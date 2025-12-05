Un joven de Ituzaingó se consagró campeón mundial de Powerlifting

Este joven oriundo de Ituzaingó viajó, durante el mes pasado, hasta la provincia de Corrientes y demostró con eficacia sus grandes aptitudes. Toda su preparación no fue para nada en vano ya que -el viernes 14 de noviembre- se quedó con el título de campeón del mundo en el certamen GPA 2025.



Ramiro Martín Silva compitió en la categoría -75kg Junior (wraps), en lo que fue su primer campeonato mundial. Este alcanzó marcas que lo ubicaron en los más alto del podio, destacándose con los siguientes registros:





Sentadilla: 227,5kg.

Press Banca: 110kg.

Peso Muerto: 255kg.





"Es un logro muy significativo después de años de entrenamiento y disciplina", expresó Ramiro, quien compartió su alegría. "Me encantaría que esto pueda difundirse para inspirar a otros jóvenes de Ituzaingó a superarse a través del deporte", agregó el flamante campeón mundial de la ciudad de Ituzaingó.

0:00 / 0:28 1×





El atleta adelantó también cuál será su próximo desafío: representar al país en el Campeonato Iberoamericano de la WPRF. Este nuevo objetivo lo tendrá ocupado entrenando y perfeccionando sus técnicas, para cumplir con la misión de dejar bien representada a la República Argentina y a Ituzaingó en dicha competencia internacional.