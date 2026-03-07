Un jugador de Ituzaingó sufrió una grave lesión

El delantero del Verde, Edilson Giménez, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en el partido que empató ante Brown de Adrogué, y será baja hasta fines del Campeonato.



Una mala noticia se confirmó en el elenco ituzainguense. Edilson Giménez, quien salió lesionado en el empate 1-1 con Brown de Adrogué (había ingresado en la segunda parte), sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.



El delantero de 21 años deberá ser intervenido quirúrgicamente y, luego de la operación, tendrá un tiempo estimado de rehabilitación de entre seis y ocho meses.



Por ende, se perdería gran parte de la temporada y podría volver para el tramo final del torneo.



Giménez es uno de los futbolistas que se quedó del año pasado en el León, luego de haber conseguido el ascenso a la Primera B.

En este arranque de campaña, jugó cuatro partidos (tres de titular), entre Copa Argentina y campeonato doméstico, y no hizo goles.



De esta manera, el Verde pierde a un jugador titular, y en estos días, la Comisión Directiva del León comenzará en la búsqueda de un nuevo jugador, ya que se puede abrir un cupo para poder incorporar un delantero.



DIA Y HORARIO CONFIRMADO ANTE SPORTIVO ITALIANO



Por otra parte, la AFA confirmó el cronograma de la fecha 6 de la Primera B Metropolitana, e Ituzaingó visitará a Sportivo Italiano, el domingo 15 de marzo a partir de las 14 hs, en Ciudad Evita.



Además, a partir del próximo viernes los horarios de los partidos dejarán de depender de las altas temperaturas. De esta manera, las jornadas podrán comenzar desde las 15:30 horas.



Por último, la fecha 5 que debía jugarse este fin de semana entre el “León” y Deportivo Laferrere, postergado por el paro del fútbol argentino, se jugará entre el martes 26 y el miércoles 27 de mayo.