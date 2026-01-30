Un ladrón vestido de taekwondo atacó y arrastró a un jubilado para robarle

Un ataque de una violencia inusitada sacudió la tarde de Villa Sarmiento, en el partido de Morón. Una pareja de jubilados que regresaba caminando de un turno médico fue interceptada por dos motochorros que, en cuestión de segundos, protagonizaron un robo brutal. El hecho tiene un detalle que desconcierta a los investigadores: el delincuente que ejecutó el asalto vestía un uniforme completo de taekwondo, con cinturón verde incluido.



El episodio ocurrió este jueves, minutos después de las 14 horas, y quedó registrado por una cámara de seguridad vecinal. Las imágenes muestran al matrimonio —un hombre de 81 años y una mujer de 74— caminando con tranquilidad hasta que son abordados desde atrás por la motocicleta.

Golpes y arrastre por el asfalto

Sin mediar palabra, el acompañante de la moto descendió y fue directo hacia el hombre. Vestido con el llamativo traje de artes marciales, el ladrón intentó arrebatarle el morral.



Ante la resistencia de la víctima, el asaltante le propinó un culatazo que lo derribó al suelo. Ya en el piso, el jubilado fue arrastrado varios metros por el asfalto hasta que el delincuente logró cortar la correa del bolso y hacerse con el botín.



Mientras esto ocurría, la mujer tuvo una reacción instintiva que salvó sus pertenencias: al ver el ataque a su esposo, arrojó rápidamente su cartera hacia el interior de una vivienda a través de las rejas, frustrando así el segundo robo.

Investigación en curso

Tras el ataque, que duró apenas diez segundos, los delincuentes huyeron a toda velocidad dejando al hombre herido y conmocionado en la vereda, donde fue asistido por vecinos que escucharon los gritos.



La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 de Morón. Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, los investigadores se encuentran analizando las cámaras de seguridad para intentar rastrear el recorrido de la moto. Pese a que el detalle de la indumentaria deportiva es un elemento clave para la identificación, desde la fiscalía informaron que "aún no hay novedades sobre los imputados" y continúan prófugos.