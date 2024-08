Un muerto tras violento ajuste de cuentas en Ituzaingó

Un hombre de 30 años murió en el Hospital del Bicentenario tras ser baleado en la cabeza y abandonado en la vereda del nosocomio por sus agresores. Otro herido fue dejado en el Posadas, pero se encuentra fuera de peligro. La policía investiga el caso como un posible ajuste de cuentas.



El hecho inicial ocurrió en la intersección de Camerucci y Pérez Quintana, del barrio 17 de Agosto, cuando los delincuentes, aún no identificados, le dispararon a dos hombres y los subieron al VW Gol en el que circulaban. Aparentemente, ambos bandos se encontraban armados.



Un herido de 30 años, con un tiro en la cabeza, fue abandonado en la vereda del Hospital del Bicentenario por los tiradores, que se marcharon sin decir nada. Posteriormente, repitieron el procedimiento con el otro herido en el Hospital Posadas. Este último recibió disparos en ambas piernas, aunque se encuentra fuera de peligro.



Hasta ese momento, la policía no había recibido ningún aviso sobre lo ocurrido. La primera comunicación llegó cuando los hospitales informaron la llegada de los heridos en los autos.



Luego de unas horas agonizando, el baleado en la cabeza falleció en el Hospital del Bicentenario. El hombre de 30 años, identificado como Leandro Ezequiel Brizuela, era empleado del Municipio de Ituzaingó, en el área de Servicios Públicos.



Pero la historia no terminó ahí. El VW Gol, identificado como el vehículo de los agresores, fue encontrado en llamas en la esquina de El Delta y Monroe, en el barrio 9 de Septiembre. Bomberos Voluntarios de Ituzaingó acudieron para extinguir el fuego.

Ante estos hechos, la policía maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas. En colaboración con la UFI N°2 de Ituzaingó, están trabajando para reconstruir los eventos y dar con los responsables.