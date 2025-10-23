Un nuevo equipo del futbol argentino estará en la Primera C

Un equipo rosarino vinculado a la familia del actual jugador del Inter Miami debutará oficialmente en la Temporada 2026 del fútbol argentino.



En la jornada del miércoles por la noche, se confirmó un bombazo en el fútbol argentino donde habrá un nuevo club que competirá en la Primera C, a partir del año que viene.



La Asociación del Fútbol Argentino anunció la afiliación de Leones de Rosario Fútbol Club para competir en dicha categoría a partir del 2026.



El trámite quedó plasmado en el Boletín Oficial N°6752, del 11 de septiembre, donde la AFA aprobó la afiliación directa del club rosarino.



Esa modalidad le permite ingresar al fútbol de AFA sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del sistema.



Se trata de una institución que se fundó el 2 de enero del 2015, en la localidad rosarina de Alvear. Su presidente es Matías Messi, hermano de Lionel Messi. El equipo estaba afiliado a la Asociación Rosarina de Fútbol y participaba en el Torneo Unificado de Ascenso.

Si bien aún no se sabe oficialmente el formato del próximo campeonato de la Cuarta División, el mismo contará con la presencia de Leones de Rosario FC, que podría tener como director técnico a Víctor “Chapa” Zapata, ex jugador de River, Independiente y Vélez Sarsfield, quien viene de dirigir a Atlas. Además, haría de local en el Estadio Único de San Nicolás.

Al igual que sucedió con Mercedes y Real Pilar, todo indicaría que el club de la familia Messi no tendría la posibilidad de ascender a la Primera B en su primer año de competencia en la Primera C.