Un Paro en varios ramales de la 216 afectan el transporte en el Oeste

La medida afecta a miles de usuarios en el sur, norte, oeste y parte de la Ciudad de Buenos Aires, impactando especialmente en las zonas cubiertas por las empresas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), Empresa 216 y San Juan Bautista.

Más de 20 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están en conflicto y permanecen sin circular este viernes, a raíz de un paro de choferes que reclaman el pago de salarios y viáticos.

Línea 216

El paro afecta la línea 216. Estas son los ramales que tienen abstención de tareas desde las 00:30 hs de éste viernes: 236, 166, 634, 504 Merlo, 504 Ituzaingó

Líneas que funcionan con normalidad: 269, 395, 441, 443, 166 (Gaona – Aeroparque)

El conflicto salarial en el sector del transporte público de pasajeros en el AMBA se arrastra desde hace semanas. A finales de enero, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte lograron un acuerdo paritario que contempla un incremento del 4% distribuido en tres tramos: un aumento del 1,4% en enero, otro del 1,3% en febrero y un último 1,3% en marzo. Con estos incrementos, el salario básico para los choferes alcanzará los $1.574.000 a partir de abril, pero perderán contra la inflación de estos últimos meses.

