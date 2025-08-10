Un reconocido influencer destacó la torre de milanesas de un bar de Ituzaingó

En el universo gastronómico de las redes sociales, hay propuestas que logran captar la atención de los paladares más curiosos y de los influencers más exigentes. Este es el caso de Pentos, un bar que no solo tiene presencia en Ituzaingó, sino también en Castelar, Microcentro, Devoto, Colegiales, Monte Grande y Ramos Mejía. Su carta combina creatividad, porciones abundantes y un ambiente moderno que invita a quedarse.





En las últimas horas, el popular influencer gastronómico @hombremilanesa, reconocido por recorrer distintos rincones de la ciudad y el conurbano en busca de las mejores milanesas, visitó la sucursal de Pentos en Castelar, ubicada en Santa Rosa 1253. Si bien su experiencia fue allí, recomendó especialmente conocer también la sede de Ituzaingó, destacando la calidad de su propuesta.





El plato que se robó todas las miradas (y las cámaras de los celulares) fue la “Torre de Milanesas”, una creación pensada para compartir y sorprender. Con un valor de $39.000, este plato incluye: milanesa con cheddar, barbacoa, panceta y huevo frito, papas Pentos (con parmesano, cheddar, panceta y verdeo), milanesa napolitana de pollo y papas fritas.

Pero la carta de Pentos no se queda ahí. Otra propuesta que está dando que hablar es la “Torre Tapeo”, también a $39.000, que reúne mini burgers con fondue de cheddar, papas fritas, ros de cebolla, bombas de papa, milanesitas, empanadas de carne y albóndigas.





Ambas opciones se presentan como un plan ideal para ir con amigos, disfrutar en pareja o incluso animarse a un encuentro grupal con la excusa de “probar algo distinto”. Además de su imponente presentación, la calidad de los ingredientes y la generosidad de las porciones fueron puntos clave en la reseña del influencer.





El ambiente de Pentos refuerza la experiencia: decoración moderna, iluminación cuidada, una barra variada con cervezas tiradas y cocktails originales, y un servicio que acompaña el espíritu distendido del lugar. Tal como lo definió @hombremilanesa, se trata de un espacio “super instagrameable”, donde la comida y la estética juegan de la mano para generar momentos memorables.





En tiempos donde las experiencias gastronómicas no solo se viven en la mesa, sino que también se comparten en redes, propuestas como la de Pentos logran diferenciarse. No es solo comer una milanesa o un tapeo: es vivir un momento pensado para disfrutar, sorprenderse y, por supuesto, retratarlo.