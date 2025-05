Un restaurante de Ituzaingó anunció un increíble sorteo patrio

Con motivo del 25 de mayo, una de las fechas más emblemáticas de la historia argentina, un restaurante de Ituzaingó lanzó un sorteo patrio que promete celebrar la tradición con todo el sabor de la cocina criolla. La propuesta está pensada para que los vecinos y vecinas del distrito disfruten de un almuerzo bien argentino, sin tener que preocuparse por cocinar.





Bajo la consigna “Este 25 de mayo se celebra con sabor bien argentino y nosotros nos encargamos de tu almuerzo”, el restaurante organizador anunció un sorteo especial cuyo premio será un menú criollo para dos personas, con todos los sabores típicos de esta fecha patria.





El menú incluye: dos platos de locro bien tradicional, como el que se prepara en cada rincón del país cada 25 de mayo; dos empanadas criollas, hechas al estilo casero; dos pastelitos, el clásico postre de la jornada; y una bebida incluida, con una opción que varía según la modalidad: si se consume en el restaurante hay dos aguas saborizadas, mientras que si se opta por el take away ofrecen una gaseosa de 1.5 litros.

Pero eso no es todo: habrá dos ganador@s, y cada un@ se llevará un almuerzo para dos personas. Es decir, en total se repartirán cuatro menús criollos completos, ideales para compartir en familia, en pareja o con amigos.





El mecanismo para participar del sorteo es simple y accesible: seguir al restaurante en sus redes sociales, darle like al posteo del sorteo y arrobar a dos amigos o más en los comentarios para sumar chances de ganar. La convocatoria ya está abierta y hay tiempo para participar hasta el viernes 24 de mayo a las 18 horas. L@s ganadores se anunciarán esa misma noche, para que puedan retirar o disfrutar su almuerzo patrio el sábado 25 de mayo, día en el que se conmemora la Revolución de Mayo de 1810.





La iniciativa fue muy bien recibida por la comunidad, que rápidamente comenzó a interactuar con la publicación, arrobando a amig@s y celebrando esta propuesta gastronómica con raíces bien argentinas.





En tiempos donde las tradiciones se resignifican, este tipo de propuestas no solo impulsan la identidad nacional, sino que también fortalecen los vínculos barriales y promueven el comercio local. La combinación de comida típica, espíritu patrio y una pizca de suerte resulta una fórmula irresistible para los vecinos de Ituzaingó.