El aroma a masa recién horneada y el queso fundido tienen una cita impostergable en el calendario local. Este lunes 9 de febrero, Ituzaingó se suma a los festejos globales por el Día Internacional de la Pizza, y un emblema de nuestra gastronomía local, Ramy, decidió tirar la casa por la ventana para que nadie se quede afuera de la celebración.





Ubicado en la estratégica esquina de Juncal 201, Ramy se convirtió en el punto de encuentro por excelencia para quienes buscan ese sabor auténtico que equilibra tradición y calidad. Para este lunes, la propuesta es clara y tentadora: un 50% de descuento en pizzas para todos aquellos que formen parte de su comunidad digital.





La dinámica es sencilla pero efectiva, ideal para estos tiempos donde el celular es nuestro mejor aliado. Para acceder al beneficio, los comensales solo deben seguir a la cuenta oficial de Ramy en Instagram. Al momento de sentarse a la mesa, mostrando que son seguidores, automáticamente la cuenta se reduce a la mitad en todas sus variedades de pizza. Cabe destacar que la promoción es exclusiva para consumo en el salón, fomentando ese espíritu de encuentro tan propio de los vecinos de la zona.

Pero, ¿por qué celebramos? Aunque parezca un plato milenario, el establecimiento de este día tiene un origen bastante curioso y reciente. La pizza, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, encontró su fecha fija en el calendario gracias a una disputa que todavía hoy divide aguas: ¿el ananá va o no va en la pizza?





En 2017, el entonces presidente de Islandia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, desató un tsunami en Twitter al cuestionar este ingrediente. El debate se volvió tan viral y movilizó a tantos maestros pizzeros del mundo que la relevancia cultural del plato quedó sellada para siempre, estableciendo el 9 de febrero como su jornada mundial.





Más allá de las discusiones sobre los ingredientes, lo que es indiscutible es que en Ituzaingó sabemos disfrutar. Ya sea una clásica muzzarella, una fugazzeta bien cargada o alguna de las especialidades de la casa, la cita en Juncal 201 promete ser el evento gastronómico de la semana.





En tiempos donde salir a comer afuera requiere planificación, que un espacio local apueste por descuentos tan agresivos (el famoso 50% OFF) es una noticia que se festeja casi tanto como un gol en el Estadio Carlos Sacaan.