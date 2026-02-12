Un restaurante de Ituzaingó es furor en las redes por su "sushi burger"

El corredor gastronómico de la calle Santa Rosa no deja de sorprender. Lo que antes era una zona de quintas y tranquilidad, hoy es el epicentro de la innovación culinaria en el Oeste. Esta vez, todas las miradas (y los likes) se los lleva Ikkenai Sushi, un local que ha sabido ganarse su lugar entre los vecinos y que acaba de lanzar una propuesta que desafía los límites de la cocina tradicional japonesa: la Sushi Burger.





A través de sus redes sociales, el restaurante ubicado en Santa Rosa 1124 confirmó lo que muchos clientes venían pidiendo a gritos: presentó oficialmente sus tres variedades de hamburguesas de sushi, una tendencia que combina la técnica del sushi con la estructura y el desenfado de una burger.





La clave de este plato, que ya se volvió viral en Instagram y TikTok, reside en sustituir el pan convencional por discos de arroz apanados y fritos, logrando una textura crocante por fuera y suave por dentro que contiene rellenos premium.

Burger Teriyaki: para los amantes de los sabores agridulces. Cuenta con discos de arroz apanados rellenos de salmón teriyaki, cebolla caramelizada, palta y el infaltable queso Philadelphia.





Burger SPF: una apuesta segura y clásica que no falla. Rellena de salmón fresco, palta y Philadelphia, ideal para quienes buscan el sabor del roll tradicional en un formato XL.





Burger Smoked: la opción más sofisticada. Combina salmón ahumado, rúcula fresca, tomates secos y Philadelphia, logrando un equilibrio de sabores intenso y fresco.





No es casualidad que Ikkenai haya elegido este momento para el lanzamiento. La gastronomía en Ituzaingó ha evolucionado hacia la "comida experiencia", donde el plato no solo debe ser rico, sino también visualmente atractivo para compartir en redes. La Sushi Burger cumple con ambos requisitos, generando una interacción inmediata con los usuarios que ya empezaron a dejar sus reseñas en la sección de comentarios del local.





Para los vecinos que quieran probar esta nueva tendencia, el restaurante mantiene sus puertas abiertas (y sus canales digitales activos) de martes a domingo, de 19:00 a 23:00 hs. Los pedidos se pueden realizar directamente a través de su plataforma web, cuyo enlace se encuentra disponible en su perfil oficial.





Ituzaingó sigue demostrando que, en materia de sabores, no tiene nada que envidiarle a los polos gastronómicos de Capital Federal. La pregunta ahora es: ¿te animás a cambiar el palito de sushi por las manos para comer esta hamburguesa?