Un restaurante de Ituzaingó lanzó un taller de pizzas para los más chicos

El espíritu de Halloween se anticipa en Ituzaingó, y esta vez llega con una propuesta tan divertida como deliciosa. El Mercado Leloir, uno de los espacios gastronómicos más visitados de la zona, anunció una actividad especial pensada para los más chicos: el Taller de Pizzas Monstruosas, una experiencia creativa en la que los niños podrán convertirse en verdaderos chefs por una tarde.





La cita será el viernes 31 de octubre a las 17 horas, en el local ubicado en pleno Parque Leloir, y promete combinar gastronomía, juego y diversión en un ambiente familiar. “Queremos que los chicos vivan una experiencia diferente, en la que puedan cocinar, aprender y divertirse”, explicaron desde la organización del evento.





Durante la jornada, los pequeños participantes podrán crear sus propias pizzas con formas monstruosas, decorarlas con ingredientes de colores y dar rienda suelta a la imaginación. Además, para completar la tarde, habrá maquillaje artístico y globología, dos propuestas que garantizan risas, fotos y muchas caras pintadas de terror y alegría.

El taller está pensado como una actividad accesible y segura, con acompañamiento de adultos y supervisión del equipo gastronómico del Mercado. La idea es que cada chico disfrute el proceso completo: amasar, armar, decorar y hornear su propia pizza, para luego compartirla en familia.





Pero la diversión no termina ahí. El sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el Mercado Leloir continuará con los festejos con su gran fiesta de disfraces de Halloween, donde tanto chicos como grandes podrán disfrutar de buena comida, música, decoración temática y muchas sorpresas.





“Vení en familia, compartí, reí y viví una experiencia deliciosa”, invitan desde las redes sociales del restaurante, que se prepara para recibir a vecinos y visitantes con un ambiente transformado especialmente para la ocasión. Cada rincón del lugar estará ambientado con luces, calabazas y detalles típicos de Halloween, para que los visitantes se sientan dentro de una verdadera casa embrujada, pero con aroma a pizza recién hecha.





El Mercado Leloir se consolidó en los últimos años como un punto de encuentro gastronómico y cultural del Oeste. Con su amplia variedad de propuestas —que incluyen desde pastas y carnes hasta cafetería y repostería artesanal—, se transformó en un espacio ideal para disfrutar de experiencias en familia. Eventos como este taller refuerzan su perfil de espacio comunitario, donde la gastronomía se combina con la recreación y la creatividad.





Así, entre masas, risas y un toque de susto, el Taller de Pizzas Monstruosas promete ser una de las actividades más originales del fin de semana en Ituzaingó. Una invitación abierta a disfrutar del Halloween de una manera distinta, donde los protagonistas son los más chicos y el sabor, como siempre, lo pone el horno del Mercado Leloir.