Un restaurante de Ituzaingó lanzó una fantástica promoción por la “Noche de la Pizza y la Empanada”

En el calendario gastronómico argentino hay fechas que ya se volvieron tradición, y una de las más esperadas es, sin dudas, la Noche de la Pizza y la Empanada. Este 16 de septiembre llega la 42ª edición de la iniciativa impulsada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), un evento que año tras año reúne a miles de familias, amig@s y amantes de estos clásicos de la mesa nacional.





Como no podía ser de otra manera, Ituzaingó también tendrá sus propuestas especiales. En este caso, el restaurante Ramy anunció que se suma a la celebración con una promoción imperdible para tod@s l@s vecin@s: desde las 20 horas y hasta la medianoche del martes, ofrecerá 50% de descuento en pizzas y empanadas, una invitación irresistible para disfrutar en compañía.





La promo, aclararon desde el local, será exclusiva para quienes se acerquen a cenar al salón, con pago únicamente en efectivo. “Es una noche para compartir, comer rico y disfrutar con todo. ¡No te la podés perder!”, señalaron en las redes sociales del restaurante, despertando rápidamente el interés de los seguidores y clientes habituales.

La propuesta de Ramy se enmarca dentro de la movida federal que organiza APYCE, en la que participan cientos de locales en todo el país. Cada comercio puede definir si la promoción se aplica únicamente en salón, también para delivery o en la modalidad para llevar, además de decidir qué medios de pago aceptar. En el caso del restaurante de Ituzaingó, la apuesta está en incentivar a la comunidad a acercarse y vivir la experiencia dentro del espacio.





Con más de cuatro décadas de trayectoria, la Noche de la Pizza y la Empanada se consolidó como un clásico nacional. No solo es una oportunidad para los consumidores de disfrutar de sus platos favoritos a precios más accesibles, sino también una ocasión estratégica para los comerciantes, que logran visibilizarse y fortalecer el vínculo con su clientela habitual.





La entidad organizadora remarcó que el evento es una verdadera fiesta federal, en la que participan tanto grandes cadenas como pequeñas pizzerías de barrio, logrando que ninguna quede afuera. La diversidad de propuestas permite que cada familia, pareja o grupo de amigos encuentre una opción cercana para disfrutar.





Quienes quieran conocer los locales adheridos, las promociones específicas y los detalles de esta edición podrán hacerlo a través del sitio oficial: www.lanochedelapizzaylaempanada.com.ar.