Una de las obras de teatro más premiadas llega a Ituzaingó

El prestigioso Teatro Gran Ituzaingó se prepara para recibir uno de los espectáculos más aclamados de los últimos años: “Cyrano”, protagonizada por el reconocido actor Gabriel “Puma” Goity. La obra, que arrasó en los Premios Martín Fierro de Teatro y los Estrella de Mar, obteniendo incluso el premio de oro en ambos certámenes, se presentará en dos funciones imperdibles los días 20 y 21 de noviembre.





Las entradas ya se encuentran disponibles a través de tuentrada.com y en las boleterías del teatro, y se espera que las funciones cuenten con gran convocatoria, teniendo en cuenta el éxito que viene cosechando en cada una de sus presentaciones en todo el país.





“Cyrano” es una obra maestra de la literatura universal, escrita originalmente por Edmond Rostand, que narra la historia de un soldado valiente y poeta sensible que, pese a su ingenio y carisma, sufre por el amor no correspondido hacia su prima Roxane. Esta nueva versión, dirigida por Willy Landin, propone una adaptación vibrante, contemporánea y profundamente emotiva, sin perder la esencia del texto clásico que desde hace más de un siglo conmueve al público en todo el mundo.

En esta puesta, Goity brilla en el papel protagónico de Cyrano de Bergerac, un personaje complejo y entrañable que combina la gallardía del héroe romántico con la fragilidad del hombre que teme no ser amado. Su interpretación, elogiada por la crítica y el público, se complementa con un elenco de más de 30 artistas en escena, lo que convierte a esta producción en una de las más ambiciosas del teatro argentino reciente.





El éxito de “Cyrano” radica no solo en la profundidad de su historia de amor, honor y valentía, sino también en la calidad artística de su puesta en escena. Con una escenografía imponente, un diseño de vestuario cuidado al detalle y una banda sonora original que realza cada momento de la trama, la obra ofrece una experiencia teatral que logra conmover tanto a l@s espectadores más tradicionales como a las nuevas generaciones que se acercan al teatro.





Además, la dirección de Willy Landin aporta una mirada renovada que actualiza el lenguaje y la estética, sin alterar la esencia poética del texto de Rostand. Así, esta versión logra un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo, combinando humor, emoción y reflexión en un relato atemporal sobre el amor, la belleza y la autenticidad.





Con esta visita a Ituzaingó, el Teatro Gran Ituzaingó continúa consolidándose como un espacio de referencia para la cultura de la región, acercando al público local producciones de primer nivel. Quienes asistan a alguna de las funciones de “Cyrano” vivirán una experiencia única: una historia universal interpretada por uno de los actores más queridos y respetados del país, en una puesta que ya hizo historia en la escena teatral argentina.