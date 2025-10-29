Una hamburguesería de Ituzaingó regala 20 hamburguesas por su aniversario

El espíritu festivo se hace sentir en Ituzaingó, donde una de las hamburgueserías más queridas por los vecinos cumple años y lo celebra a lo grande. Se trata de Burger Point, que este mes festeja su séptimo aniversario y decidió hacerlo de la manera más deliciosa posible: regalando 20 hamburguesas entre sus seguidores y clientes fieles.





“Cumplimos 7 años y queremos celebrarlo con ustedes”, anunciaron desde sus redes sociales oficiales, junto a un colorido posteo que rápidamente comenzó a viralizarse entre los fanáticos de las hamburguesas artesanales. La propuesta no tardó en llamar la atención: el local sorteará 10 premios, y cada ganador recibirá dos hamburguesas dobles a elección con papas fritas incluidas.





El sorteo forma parte de un “mega aniversario”, con el que el equipo de Burger Point busca agradecer el acompañamiento de su comunidad a lo largo de estos siete años. “Somos lo que somos gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, recomendarnos y elegirnos durante todos estos años”, expresaron en su mensaje.

Para participar, los pasos son simples y accesibles para todos. Quienes deseen formar parte del sorteo solo deben: darle like a la publicación del aniversario, seguir la cuenta oficial de Burger Point en Instagram y comentar el posteo mencionando a la persona con la que compartirían el premio.





Además, hay un incentivo extra: cuantos más comentarios se hagan, más chances hay de ganar, una estrategia que ya generó gran movimiento en redes, con decenas de usuarios compartiendo sus antojos y etiquetando amigos.





El sorteo se realizará el miércoles 29 de octubre, y los ganadores serán anunciados en las historias de Instagram del local. De esta manera, la hamburguesería busca compartir la alegría de un nuevo aniversario con quienes la acompañaron desde sus comienzos, cuando era apenas un pequeño local de comida rápida con un concepto claro: ofrecer hamburguesas de calidad, con pan casero, carne seleccionada y combinaciones originales.





Hoy, el local celebra su aniversario no solo como un hito comercial, sino como una historia de crecimiento sostenido, pasión gastronómica y vínculo con la comunidad. Y para los fanáticos del buen sabor, la invitación está hecha: seguir, comentar y cruzar los dedos.