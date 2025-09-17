Una influencer destacó a un bar de Ituzaingó por tener "la torre de milanesas más grande"

En los últimos años, las propuestas gastronómicas del oeste bonaerense fueron ganando protagonismo en redes sociales gracias a la llegada de foodies e influencers que recorren la región en busca de experiencias originales. En esta ocasión, fue la reconocida creadora de contenido @camirecorre quien volvió a visitar Ituzaingó para mostrar a sus seguidores una de las atracciones culinarias que más repercusión generó en el último tiempo: la torre de milanesas más grande de la zona.





“Llegó a Ituzaingó la torre de milanesas más enorme que vas a ver”, escribió en sus redes, acompañando la publicación con fotos y videos del imponente plato. La propuesta se ofrece en Pentos Ituzaingó, ubicado en Avenida Rivadavia 21598, a pocas cuadras de la estación del tren.





El lugar, que ya era conocido por su ambiente nocturno, sus tragos y su amplia carta de cervezas artesanales, se convirtió en viral gracias a esta torre que combina lo mejor de la comida tradicional argentina con un toque de espectacularidad ideal para compartir entre amigos.





La torre está compuesta por cuatro pisos que sorprenden por su variedad y abundancia: en la base, una milanesa de ternera con cheddar, panceta y huevo frito; en el segundo nivel, una generosa porción de papas con cheddar, panceta y parmesano; el tercer piso llega con una milanesa napolitana de pollo, con su clásico mix de salsa de tomate, jamón y queso; y para coronar, otra tanda de papas crocantes, ideales para acompañar y compartir. Además, la carta del local incluye otros platos que acompañan esta experiencia: albóndigas, empanadas y opciones para todos los gustos, convirtiéndose en un verdadero “planazo para ir a bajonear con amigos”, tal como definió la influencer.

Pero no todo se trata de comida. Según destacó @camirecorre, el espacio se caracteriza por ser muy amplio y con una ambientación pensada para la nocturnidad, lo que lo convierte en un lugar atractivo no solo para cenar, sino también para quedarse a disfrutar de la noche. La propuesta se complementa con más de 20 canillas de cerveza artesanal, una carta de tragos variados y limonadas frescas, opciones que completan la experiencia y hacen que el público encuentre en Pentos un punto de encuentro ideal.





Otro de los detalles que llamó la atención de los seguidores de la influencer es la promoción especial que ofrece el bar durante septiembre: quienes cumplen años y asisten al lugar acompañados por tres personas reciben una copa de helado XL con vela y bengalas de regalo, un atractivo diferencial para celebrar en grupo.





La publicación de @camirecorre rápidamente sumó interacciones, con comentarios de usuarios que ya conocían el lugar y de otros que se mostraron sorprendidos por la magnitud de la torre de milanesas. Una vez más, las redes sociales funcionaron como un canal clave para dar visibilidad a un emprendimiento local y mostrar cómo el oeste bonaerense sigue creciendo en materia gastronómica.