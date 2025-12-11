Una influencer destacó a una cafetería de Ituzaingó como "soñada" y fue viral

Ituzaingó continúa consolidándose como uno de los polos gastronómicos más vibrantes del Gran Buenos Aires, y las redes sociales no paran de hacerse eco de esta realidad. Hace tan solo unas horas, un nuevo video comenzó a circular con fuerza en Instagram y TikTok, protagonizado por la popular influencer gastronómica @camirecorre. Conocida por su exigente paladar y sus recomendaciones honestas, la creadora de contenido regresó a nuestras calles, esta vez para descubrir y recomendar Dolce Cafetería, un espacio al que no dudó en calificar como "soñado".





El impacto fue inmediato. En el video, que rápidamente sumó miles de reproducciones y comentarios, se destaca la atmósfera del lugar. "El local es realmente hermoso, muy iluminado y colorido", expresó la influencer, haciendo hincapié en la amplitud del salón y esa estética cuidada que invita a quedarse horas charlando café de por medio.





Pero más allá de lo "instagrameable" del lugar, lo que realmente captó la atención de los vecinos y seguidores fueron los precios en relación con la calidad y el tamaño de las porciones. En tiempos donde cuidar el bolsillo es clave, @camirecorre resaltó que Dolce ofrece pastelería, panadería y café "todo a precios increíbles".

La estrella de la reseña fue, sin dudas, la Torre Dolce. Por un valor de $36.000, esta opción se presenta como el plan ideal para compartir entre dos o más personas (aunque los más valientes podrían intentarlo solos). La torre incluye: dos jugos frescos, dos infusiones a elección, una porción de torta, medialunas rellenas, un budín, sándwiches de miga y tostadas de pan casero.





Además de este banquete, la influencer mostró otras opciones tentadoras del menú para quienes buscan algo más específico al paso. Entre los destacados mencionó el Frappuccino de chocolate ($7.500), ideal para los días de calor que se vienen, el Roll con Nutella ($6.500) para los dulceros, y una opción salada infaltable: el Roll de jamón y queso, también a $6.500.





Para aquellos vecinos de Ituzaingó y de zonas aledañas que quieran vivir la experiencia, Dolce Cafetería se encuentra ubicada estratégicamente en Santa Rosa 902. Una esquina que, tras esta visita viral, seguramente verá sus mesas aún más concurridas este fin de semana.