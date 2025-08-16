Una influencer destacó el brunch de un bar de Ituzaingó y lanzó un sorteo que fue viral

En las últimas horas, el nombre de un reconocido bar de Ituzaingó volvió a circular con fuerza en redes sociales gracias a la visita de una de las influencers gastronómicas más seguidas de la Argentina. Se trata de @comeren.ba, quien se trasladó hasta el Oeste para conocer y probar el brunch de Ramy, un espacio que se ha ganado un lugar destacado entre las propuestas gastronómicas del barrio por su variada carta, tanto dulce como salada.





El video captó rápidamente la atención de miles de seguidores. Allí, la influencer presentó la propuesta completa que ofrece este local durante todo el día, destacando que el brunch es uno de sus fuertes, con opciones abundantes y pensadas para compartir.





Entre sus elecciones, la estrella de la jornada fue la Torre de Brunch, que incluye sándwiches de miga, tostadas con dips, una porción de budín, una enorme medialuna rellena de dulce de leche y tortitas. Una combinación que, según sus propias palabras, logra un balance ideal entre lo dulce y lo salado, perfecta para quienes buscan una experiencia variada en un solo pedido.

La reseña también se detuvo en otras propuestas que se suman a la merienda y que han conquistado a los clientes habituales del bar: sandwiches de focaccia, croissants rellenos, con mención especial para el de pistacho y el clásico Avo Toast. Todo acompañado por un ambiente cálido, porciones generosas y una atención que la influencer calificó como “impecable”.





Pero la experiencia en Ramy no se limita al brunch. Tal como destacó @comeren.ba, el lugar también ofrece opciones de almuerzos y cenas con porciones “inmensas” y platos recomendables para quienes buscan una salida gastronómica completa sin salir de Ituzaingó.





El cierre de su visita vino acompañado de una sorpresa que multiplicó el alcance de la publicación: el anuncio de un sorteo especial para todos sus seguidores. La consigna es simple: darle like a la publicación, seguir las cuentas de @comeren.ba y @ramyituzaingo, y etiquetar a la persona con la que se compartiría el premio. El ganador será anunciado el próximo jueves a través de sus historias de Instagram.





La combinación de una reseña positiva, imágenes tentadoras y la posibilidad de llevarse un brunch gratis convirtió la publicación en un verdadero fenómeno viral en pocas horas, con cientos de comentarios y participaciones de usuarios de toda la zona Oeste.





En un escenario gastronómico cada vez más competitivo, la visita de figuras influyentes como @comeren.ba demuestra el peso que tienen las redes sociales para potenciar la visibilidad de los comercios locales. Ramy, que ya es un clásico para l@s vecin@s de Ituzaingó, encontró así una nueva oportunidad para mostrarse ante un público más amplio, reafirmando que el Oeste también sabe de propuestas gourmet que dan que hablar.