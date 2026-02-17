Una influencer destacó que el mejor croissant relleno está en Ituzaingó

El mapa gastronómico de Ituzaingó no para de crecer y, una vez más, el ojo de las redes sociales se posó sobre nuestras calles. En las últimas horas, la escena local se vio revolucionada por la viralización de un video de @juuconstanzaa, una reconocida influencer dedicada a cazar tesoros culinarios, quien no escatimó en elogios para una de las paradas más clásicas pero renovadas de la ciudad: Nucha.





Bajo la premisa de haber encontrado una verdadera "joya" de la pastelería, la creadora de contenido compartió con sus miles de seguidores su experiencia en la sucursal ubicada en el corazón de Ituzaingó. "El otro día comí el mejor croissant relleno y les muestro dónde", disparó la influencer al inicio de su reseña, encendiendo rápidamente el interés de los vecinos y de aquellos que cruzan la General Paz buscando nuevos sabores.





Ubicado en Soler 354, este local de Nucha parece haber roto el molde tradicional de la cadena. Según destacó @juuconstanzaa, se trata probablemente del local más amplio y cómodo que la marca posee. En un Ituzaingó que apuesta cada vez más a los espacios abiertos y luminosos, la arquitectura del lugar juega un rol clave para quienes buscan no solo comer bien, sino disfrutar de un ambiente relajado, ideal para una merienda larga o un brunch de fin de semana.

Si bien la carta de Nucha es extensa y reconocida por su excelencia en repostería, hubo una pieza que se llevó todos los laureles: el croissant relleno. La combinación, según relató la influencer, fue imbatible: salmón ahumado, queso crema, rúcula fresca y palta. "Posta estaba tremendo", aseguró Juu Constanza, posicionando a este plato como un "must" para cualquier visitante.





Pero la experiencia no terminó ahí. La mesa se completó con: waffles, una opción contundente que venía acompañada de frutas frescas y el infaltable dulce de leche; un refrescante licuado de naranja y frutilla, y un Ice Caramel para los amantes del café frío. Un punto que la influencer resaltó con especial cariño fue el gesto de la casa: cada pedido viene acompañado de un pequeño chocolate de cortesía, un detalle que marca la diferencia en el servicio.





Este tipo de recomendaciones no hacen más que confirmar que Ituzaingó se ha consolidado como un polo gastronómico de referencia en el conurbano bonaerense. La llegada de marcas de renombre, sumada al empuje de los emprendedores locales, genera un ecosistema donde la calidad es la regla y no la excepción.





Si sos de los que todavía no pasó por la esquina de Soler, la invitación está hecha. Ya sea por el famoso croissant de salmón o por el simple placer de un café en un entorno único, Ituzaingó sigue demostrando que no tiene nada que envidiarle a las grandes capitales culinarias.