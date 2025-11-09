Una influencer destacó un nuevo bodegón en Ituzaingó

En el corazón de Ituzaingó acaba de abrir sus puertas un nuevo punto de encuentro para los amantes de la buena comida y las porciones generosas. Se trata de MV Bodegón, una propuesta que, en poco más de dos meses, ya empezó a dar que hablar. Y quien lo confirmó fue @camirecorre, la reconocida influencer gastronómica, que visitó el local y lo definió como “el bodegón definitivo para ir con la familia”.





Ubicado sobre Santa Rosa 1160, una de las calles más transitadas y gastronómicas del oeste, MV Bodegón se destaca entre la amplia oferta de bares y restaurantes por combinar lo mejor de la cocina tradicional con un ambiente moderno y familiar. “Entre tantos bares que hay sobre Santa Rosa, esta es una gran propuesta para compartir con seres queridos”, comentó la influencer en su reseña, donde además subrayó el detalle de los platos abundantes, las gaseosas de litro y una panera generosa para empezar la comida con el pie derecho.





El menú es una oda a la comida casera, con pastas, minutas, carnes, pizzas y parrilladas, pensadas para compartir y disfrutar sin apuro. Todo está preparado al momento, con productos frescos y sabores que remiten a los clásicos bodegones porteños. “Platos frescos, elaborados en el momento, sabrosos y caseros”, resumió @camirecorre en su publicación.

La velada de la influencer comenzó con panzottis fritos de cheddar y bondiola, seguidos por una provoleta con morrones asados bien dorada, una entrada ideal para abrir el apetito. Como plato principal, el elegido fue el matambre a la pizza, rebalsado de queso y considerado la especialidad de la casa. Pero no fue el único que llamó la atención: las costillas de cerdo a la riojana, la entraña y la milanesa napolitana con fritas también se ganaron su elogio.





Para los fanáticos de la pasta, el bodegón ofrece opciones 100% caseras, elaboradas en el día. Y para quienes no se resisten a un buen cierre, el postre es un capítulo aparte: el volcán de chocolate, la copa MV con frutillas, helado y brownie; y el flan mixto son los más pedidos. La carta de tragos también recibió una mención especial: el mojito de maracuyá fue señalado como uno de los destacados de la noche. “Es fresco, equilibrado y perfecto para acompañar cualquier plato”, escribió la influencer en su reseña.





MV Bodegón abre de miércoles a sábados desde las 20 horas, y los domingos de 12 a 16 horas, ideal para un almuerzo en familia. Además, ofrece una propuesta especial: los “Miércoles de Mujeres”, en los que las clientas solo abonan la comida, ya que la bebida corre por cuenta del local.





En apenas unas semanas, MV Bodegón se ganó un lugar en la escena gastronómica de Ituzaingó. Con su mezcla de sabores caseros, atención cálida y precios accesibles, promete convertirse en una parada obligada para quienes buscan buena comida, abundancia y ese espíritu de bodegón que nunca pasa de moda.