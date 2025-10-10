Una influencer destacó un restaurante de Ituzaingó como el "más variado de la zona"

Hace tan solo unas horas, la reconocida influencer gastronómica @camirecorre visitó Rocky Garden, un restaurante ubicado en pleno corazón de Parque Leloir, y lo definió como “el más variado de la zona”. En su recorrida, la creadora de contenido elogió la estética del lugar, su ambiente natural y una carta tan amplia como tentadora, que combina pastas, carnes, pescados, hamburguesas, postres y tragos de autor.





“El lugar es moderno, repleto de verde y con una energía super fresca, ideal para los días de calor”, destacó @camirecorre en el video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Rocky Garden, ubicado en Martín Fierro 3290, Ituzaingó, se consolidó en los últimos meses como una de las joyas gastronómicas más elegidas por l@s vecin@s y visitantes del oeste bonaerense.





Durante su visita, la influencer comenzó su experiencia con una selección de entradas: bastones de muzzarella, rabas, berenjenas con burrata y buñuelos de acelga, estos últimos ya considerados un clásico del lugar. Para acompañar, eligió un trago de autor, parte de la carta “Rocky Originals”.

En los principales, @camirecorre probó varias opciones del menú italiano. Los fuciles con estofado y los ñoquis fueron parte de su elección, aunque los grandes protagonistas de la noche fueron los sorrentinos de jamón y queso y los ravioles de osobuco, un plato que —según ella— “no es tan común de encontrar y está entre los mejores que probé”.





Para quienes prefieren las carnes, la influencer recomendó el ojo de bife con papas y las ribs a la barbacoa, dos opciones muy pedidas por el público. También resaltó la bondiola braseada con puré de batatas toffee glaseado en ciruelas, una combinación original que se convirtió en uno de los platos estrella del restaurante. Por su parte, l@s fanátic@s del pescado tienen una alternativa ideal con el salmón teriyaki, uno de los más celebrados por los comensales habituales.





La experiencia cerró con un capítulo dulce: volcán de chocolate y dulce de leche, pavlova con frutas frescas, crème brûlée, flan casero y key lemon pie son algunas de las opciones que integran la carta de postres.





“Si nunca sabés dónde comer en Parque Leloir, este restaurante rodeado de verde tiene la carta más amplia que vas a encontrar”, resumió la influencer, que cerró su video con una invitación: “Cada plato de su extenso menú es digno de recomendar”.





Con un entorno natural, buena música y una propuesta gastronómica que combina calidad y variedad, Rocky Garden se consolida como uno de los grandes referentes del circuito gastronómico de Ituzaingó.