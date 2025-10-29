Una mujer arrastró en el capó a un hombre tras una discusión de tránsito

Una mujer chocó contra otro auto y, tras una discusión con el conductor, aceleró mientras éste permanecía sobre el capó, arrastrándolo durante seis cuadras. La Policía la siguió a través de las cámaras municipales y logró detenerla. Luego, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso su inhabilitación para conducir.



Una violenta secuencia ocurrida este martes en la intersección de avenida Vergara y Julio Roca, en Hurlingham, generó alarma entre los vecinos.



Todo comenzó cuando una Volkswagen T-Cross chocó desde atrás a un Fiat 147. El conductor de este último bajó de su vehículo y se produjo un intercambio que todavía es materia de investigación, ya que hay versiones cruzadas sobre si el joven se tornó violento.



Según las fuentes, dentro de la T-Cross viajaban una mujer y un bebé. Asustada por la situación, la conductora aceleró, atropellando al hombre, que terminó subido al capó del vehículo mientras ella continuaba la marcha.



El episodio fue seguido en tiempo real por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) de Hurlingham, que permitió a la Policía interceptar minutos después la camioneta y detener tanto a la mujer como al hombre que iba sobre el capó.



De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación de la conductora, identificada como Flavia Vanesa Snajdr.



Ambos protagonistas quedaron a disposición de la justicia, que deberá establecer las responsabilidades en este hecho que pudo haber terminado en tragedia.