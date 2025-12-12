Una Navidad para todos: Calles Solidarias continúa recibiendo donaciones para estas fiestas

Hasta el 12 de diciembre, la organización Calles Solidarias de Morón se encuentra recibiendo distintos elementos y donaciones para armar las cajas navideñas que entregarán a las personas en situación de calle durante estas fiestas.





La agrupación moronense lleva ya más de diez años de trayectoria en el oeste asistiendo a personas en situación de calle que se nuclean en la Plaza La Roche de Morón para recibir no sólo un plato de comida, sino un momento grato para compartir con voluntarios y voluntarias que escuchan las historias de vida de cada uno/a y se proponen mejorar su calidad de vida.





Desde sus inicios hasta la actualidad, Calles Solidarias se dedicó a realizar almuerzos, meriendas y cenas para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Además, gestionó la recepción de donaciones de ropa para las distintas estaciones del año y organizó festivales para los más chicos y chicas.





En esta ocasión, el grupo solidario se encuentra armando las cajas navideñas para obsequiarles a "los amigos de la Plaza", como llaman desde Calles Solidarias a las personas que asisten en La Roche semana a semana.





Según destacaron desde la organización, para seguir realizando las cajas navideñas para estas fiestas, estarán recibiendo: garrapiñadas y/o confites, turrones, budines, alfajores, gaseosa chica y/o jugos, desodorantes, baños de paño fácil y jabón de tocador.

Para donar cualquiera de estos elementos y aportar a la colecta de Calles Solidarias, es necesario acercarse a cualquiera de los puntos de recepción de la organización, ubicados en distintas partes de Morón, Haedo, Villa Luzuriaga y Castelar.







Morón : Puesto de diarios “Miguel” (Salta y Sarmiento) lunes a sábados de 8 a 20. - Barbería "Estilo Viejo" (Boatti 229).

: Puesto de diarios “Miguel” (Salta y Sarmiento) lunes a sábados de 8 a 20. - Barbería "Estilo Viejo" (Boatti 229). Haedo : Distribuidora “Meraki” (Suipacha 123) lunes a sábados de 9 a 16.

: Distribuidora “Meraki” (Suipacha 123) lunes a sábados de 9 a 16. Castelar : Pastelería “Grado Brix” (Arias 2803) martes a sábados de 10 a 16 y de 17 a 20.

: Pastelería “Grado Brix” (Arias 2803) martes a sábados de 10 a 16 y de 17 a 20. Villa Luzuriaga: Parque Tenis Club (América 4434) lunes a viernes de 9 a 21 y sábados de 9 a 18.





Las donaciones las estarán recibiendo hasta el 12 de diciembre.





También es posible colaborar de manera económica, transfiriendo al alias: EQUIPOCALLES.PREX