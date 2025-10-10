Una oportunidad única: La actriz Esther Goris brindará un seminario en la Pedro Escudero

El 11 de octubre comienza una nueva edición del seminario de actuación frente a cámara en la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero", una propuesta dedicada a las y los futuros profesionales para aprender de primera mano de una actriz argentina de gran trayectoria.





Se trata de Esther Goris, la actriz, guionista, dramaturga, escritora y directora de cine y teatro quien estará a cargo de entrenar a los actores y actrices en desarrollo para enfrentar los desafíos de actuar frente a la cámara.





Con una carrera extensa y multifacética, Goris vuelve al oeste con la iniciativa que se realizará en la Pedro Escudero y que ya lleva varias ediciones de entrenamiento de artistas de todos los distritos que vienen a formarse al espacio cultural y educativo de Haedo.





Durante las clases, se trabajará con técnicas de actuación, improvisación, herramientas para acceder rápidamente a las emociones y el desarrollo de la imaginación mediante distintos ejercicios escénicos.





Según confirmaron desde la Escuela de Formación Actoral, el seminario de actuación frente a cámara coordinado por Esther Goris tendrá una duración de seis encuentros y se realizarán los sábados de 14 a 16 de forma presencial en la sede de la escuela, ubicada en Estrada 17, esquina Rivadavia.





Para participar del seminario actoral, es necesario inscribirse en la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero o de forma virtual a través del WhatsApp: 11 - 5369 - 7097. Las clases comenzarán el 11 de octubre.