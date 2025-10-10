Una oportunidad única: La actriz Esther Goris brindará un seminario en la Pedro Escudero
Melina Alderete
La reconocida artista argentina volverá al oeste para realizar su ya clásico seminario en la Escuela de Formación Actoral de Haedo para potenciar a los futuros profesionales.
El 11 de octubre comienza una nueva edición del seminario de actuación frente a cámara en la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero", una propuesta dedicada a las y los futuros profesionales para aprender de primera mano de una actriz argentina de gran trayectoria.
Se trata de Esther Goris, la actriz, guionista, dramaturga, escritora y directora de cine y teatro quien estará a cargo de entrenar a los actores y actrices en desarrollo para enfrentar los desafíos de actuar frente a la cámara.
Con una carrera extensa y multifacética, Goris vuelve al oeste con la iniciativa que se realizará en la Pedro Escudero y que ya lleva varias ediciones de entrenamiento de artistas de todos los distritos que vienen a formarse al espacio cultural y educativo de Haedo.
Durante las clases, se trabajará con técnicas de actuación, improvisación, herramientas para acceder rápidamente a las emociones y el desarrollo de la imaginación mediante distintos ejercicios escénicos.
Según confirmaron desde la Escuela de Formación Actoral, el seminario de actuación frente a cámara coordinado por Esther Goris tendrá una duración de seis encuentros y se realizarán los sábados de 14 a 16 de forma presencial en la sede de la escuela, ubicada en Estrada 17, esquina Rivadavia.
Para participar del seminario actoral, es necesario inscribirse en la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero o de forma virtual a través del WhatsApp: 11 - 5369 - 7097. Las clases comenzarán el 11 de octubre.