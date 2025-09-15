Una parrilla de Ituzaingó se volvió viral por sus choripanes de un metro

Al momento de pensar en un espacio que ofrezca excelente gastronomía, buena atención y dedicación en el servicio, resulta imposible no nombrar a "La Casa de Coco". Este restaurante y parrilla, ubicado en Manuel Gómez Carrillo 3876 (Villa Udaondo), ha logrado convertirse -con el pasar de los años- en un clásico de las familias ituzainguenses.



Incontables celebraciones de cumpleaños, festejos de aniversarios y reuniones familiares han tenido lugar en este espacio. Es así como aquellos recuerdos imborrables van acompañados del aroma de la carne a la parrilla o de los meseros acercando voluminosos platos de pastas a las mesas; la gastronomía de "La Casa de Coco" forma parte de la memoria de cientos de vecinos y vecinas de este partido del conurbano bonaerense.

En los últimos días, este establecimeimiento se volvió viral por convertirse en "la primera parrilla que vende choripanes de un metro". Si bien hay un movimiento dentro de la gastronomía en donde se tiende a exagerar con el tamaño de los platos "en La Casa de Coco se fueron al pasto", afirman los creadores de contenidos que no puede creer el tamaño de este sandwich bien argentino.



Se trata de un choripan de más de un metro de largo con mucha salsa criolla y, obviamente, con mucho chimicurri. "No andamos con mentiras", afirmó uno de los parrilleros de esta reconocida parrilla de zona oeste.



Las personas que deseen conocer este emblemático restaurante de Ituzaingó deberán acercarse a Manuel Gómez Carrillo 3876 (Villa Udaondo). Este espacio es ideal para almorzar solo, en familia o con amigos para degustar diferentes cortes de carne a la parrilla, platos de pastas, minutas e increíbles postres.