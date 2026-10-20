Una pizzería de Ituzaingó se destacó en las redes

Las redes sociales volvieron a poner en lo más alto a la gastronomía de Ituzaingó luego de que, hace tan solo unas horas, el influencer @indiodelacolina —quien cuenta con más de 159 mil seguidores en Instagram y se dedica a compartir recomendaciones de sus recorridas culinarias— se trasladó hasta el municipio para conocer la propuesta de Pizzería Don Ciro, un comercio ubicado en José María Paz 2302 que lleva más de 12 años en la zona.





Tras probar varias de las especialidades de la casa, el creador de contenido no dudó en calificar la experiencia como una parada obligatoria para los amantes de estos alimentos. De acuerdo a la mirada del influencer, uno de los puntos más fuertes del menú son las empanadas. La carta ofrece variedades tan diversas como calabresa, cheeseburger, verdura, humita, bondiola y los clásicos como jamón y queso. Sin embargo, lo que verdaderamente cautivó al paladar del visitante fue la generosidad de cada relleno y la cremosidad de sus ingredientes.





En cuanto a pizzas, si bien probó diferentes opciones, la gran estrella de la jornada fue la fugazzeta rellena, bautizada en su reseña como una propuesta verdaderamente "inolvidable". Además, el menú sorprendió con hallazgos poco comunes como un calzone de palmitos.

Más allá de los productos pizzeros, Don Ciro tiene opciones como milanesas a la napolitana y una línea de sándwiches XL, catalogados por el propio influencer como el sándwich "más grande que vio en su vida".





Con más de una década de trayectoria, esta pizzería de barrio reafirma su vigencia y se consolida, gracias al boca a boca y al impulso de las plataformas digitales, como un infaltable en la ruta gastronómica del oeste.