Una yerba brasileña cerca de ser sponsor de la Selección Argentina

La yerba Baldo, que produce la conocida Canarias en Uruguay, tiene planes de asociarse con la AFA para la Copa del Mundo 2026.



En una noticia que promete generar fuerte repercusión en el sector yerbatero, la empresa brasileña Baldo tendría casi cerrado un acuerdo con la AFA para convertirse en sponsor oficial de la Selección Argentina en la previa y durante el Copa Mundial de la FIFA 2026.



Cabe recordar, la Selección llevó a Qatar kilos y kilos de la yerba Canarias, que es fabricada por la empresa brasileña Baldo.



Desde la empresa señalaron que uno de los principales objetivos del acuerdo es poder vincular oficialmente la marca con algunos de los futbolistas más populares del plantel argentino.



“Baldo es la yerba que toma Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, pero no lo podíamos utilizar publicitariamente por un tema de derechos de imagen. Ahora sí queremos acompañar el último Mundial de Messi”, indicaron fuentes de la compañía.

Si el acuerdo se confirma, la marca podría utilizar el logo, el nombre y distintos activos de la Selección, e incluso la imagen de algunos futbolistas, dependiendo del alcance final del contrato.



Actualmente, Baldo gana presencia en las góndolas argentinas y ya se estima que despacha cerca de 250.000 kilos por mes.



La compañía tiene su sede en la ciudad de Encantado, con planta de elaboración en Canoinhas y plantaciones en el estado de Paraná.



Un dato llamativo es que más de la mitad de los envases de Baldo se producen en Argentina, en una planta ubicada en Leandro N. Alem.