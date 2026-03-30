Universidad: Tercera semana de paro y una próxima clase pública frente a la casa de Adorni

Este lunes se cumple la tercera semana consecutiva de paro universitario, una medida de fuerza que será complementada con la realización de una clase pública frente al nuevo departamento de Manuel Adorni el próximo martes 31 de marzo.





La concentración será realizada por ciertos sectores de la comunidad educativa de la UBA para rechazar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional.





Según los datos de la CONADU, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los sueldos universitarios perdieron un 34 por ciento de su poder de compra: un profesor con diez años de antigüedad cobró en enero un sueldo bruto de 305 mil pesos, mientras que mantener a una familia tipo sin caer bajo la línea de pobreza requirió de ingresos por un millón 300 mil pesos.





Además de estas cifras alarmantes que afectan el poder adquisitivo de la comunidad docente, el ajuste se evidenció en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades: El último informe presentado por la Universidad Nacional de General Sarmiento destacó que el presupuesto universitario perdió un 45,6% de su poder adquisitivo desde la asunción de La Libertad Avanza.





Una clase para visibilizar lo insostenible

Con el objetivo de poner de manifiesto la cruda realidad a la que se enfrentan las universidades argentinas, este martes 31 de marzo a las 10 estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA realizarán una clase pública frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un departamento que, según el propio funcionario, "fue adquirido hace poco".





La medida de este martes está impulsada por la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), acompañada por gremios docentes como AGD-UBA.





Según destacaron desde AGD-UBA, con la realización de las clases públicas durante la mañana del martes en Caballito buscan visibilizar el doble discurso y la contradicción de los funcionarios de Milei sobre el ajuste a la educación pública, en contraste con el enriquecimiento de Manuel Adorni.





Por otra parte, en lo que respecta al paro en las universidades, varios gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales convocaron a un paro total de actividades para los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.





El paro es de carácter nacional y abarca tanto a las universidades como a los colegios secundarios preuniversitarios. Además, se sumarán a la medida de fuerza el sindicato docente de la Universidad Tecnológica, los no docentes de FATUN y la CTERA.