UNLaM: Esta semana se realizarán jornadas de donación de sangre

Este viernes 24 de abril de 9 a 14 y el sábado 25 de abril de 8 a 12, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) será la sede de un evento dedicado a la salud y la concientización de la importancia de donar de sangre.





Se trata de una iniciativa realizada en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero, en la que se llevarán adelante dos jornadas dedicadas a la donación de sangre y captación de donantes de Médula Ósea para el registro del INCUCAI.





"La sangre no se puede fabricar ni comprar, solamente podemos obtenerla de donantes voluntarios, altruistas y habituales. La sangre que donás, ayuda a quienes más lo necesitan. No es solo sangre. Es vida", destacaron desde la Casa de Altos Estudios respecto de las jornadas de esta semana.





Además de la donación de sangre, los voluntarios y las voluntarias que se acerquen a la UNLaM este viernes y/o sábado por la mañana podrán realizar la inscripción como donante de médula ósea en el registro del INCUCAI.





Según las estadísticas, tres de cada cuatro personas que necesitan un trasplante no tienen un donante compatible en su familia. Por ello, es sumamente importante que los ciudadanos y las ciudadanas que lo deseen puedan postularse como donantes y así salvar vidas.





Los requisitos para donar sangre en la UNLaM este fin de semana

Desde la Universidad Nacional de La Matanza compartieron a la comunidad una serie de requisitos que deben cumplir las personas que se acerquen a donar este viernes y/o sábado.





Los/as interesados/as deberán concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, desayunar antes de donar y sentirse en buen estado de salud. En el caso de tener un tatuaje y/o piercing o si la persona recibió una transfusión de sangre, es necesario esperar 12 meses para poder acercarse a donar.





Aquellos y aquellas que cumplan con los requisitos, pueden acercarse directamente a la Universidad o también inscribirse previamente a través del siguiente enlace. Es importante resaltar que donar sangre es un acto simple, seguro y fundamental.





Las jornadas de donación de sangre y captación de donantes de médula ósea para el registro del INCUCAI se desarrollarán el viernes 24 de abril de 9 a 14 y el sábado 25 de abril de 8 a 12, en la aulas 307 y 308 de la Universidad Nacional de La Matanza.