Vacunación y castración gratuita de perros y gatos en Morón: ¿Cómo y cuándo anotar a tu mascota?

El Municipio de Morón confirmó una nueva campaña de vacunación y castración gratuita orientada a perros y gatos de los vecinos y vecinas del distrito. La iniciativa forma parte de la propuesta impulsada por el área de Zoonosis del gobierno local.





Según informaron desde la comuna moronense, los días viernes de 10:30 a 12:30, los vecinos y vecinas de Morón podrán anotar a sus mascotas para la castración gratuita.





Es posible gestionar los turnos de forma presencial, acercándose a Curupaytí 1129, entre Acha y Maza. También estará la oportunidad de hacerlo de forma online en el sitio web oficial del Municipio de Morón.





Asimismo, desde el gobierno local recordaron que ya se encuentra activa la campaña de vacunación antirrábica gratuita, una propuesta que no requiere de turno previo y que se realiza de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 8 a 12 en la misma sede ubicada en Curupaytí.





El Municipio de Morón dio inicio a una nueva campaña de castración gratuita de perros y gatos.

En esos mismos días y horarios, en el espacio moronense también se brinda atención gratuita a personas mordidas o agredidas por animales domésticos, una iniciativa dedicada a atender las emergencias que puedan surgir entre los vecinos y las vecinas.





Por otra parte, en el marco del cuidado de la salud de las mascotas del distrito, desde el Municipio de Morón adelantaron que próximamente continuarán con la instalación del Quirófano Móvil, una herramienta que siempre tiene gran convocatoria entre los y las moronenses que se acercan a los distintos barrios de Morón para hacer atender a sus perros y gatos.





Para solicitar un turno para la cirugía de castración para las mascotas, es necesario acercarse a la sede ubicada en Curupaytí 1129, entre Acha y Maza los viernes de 10:30 a 12:30.