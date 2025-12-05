"Varieté Transformadora": Este sábado El Transformador de Haedo despide el año con arte

Este sábado 6 de diciembre a partir de las 16, Haedo estará de fiesta con la "Varieté Transformadora" de fin de año que organiza el espacio cultural y comunitario "El Transformador".





Nacido a partir de asambleas barriales realizadas en el 2001, El Transformador surgió para satisfacer la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. En el 2002, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.





Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.





En esta ocasión, el espacio comunitario invita a los vecinos y las vecinas de Haedo a despedir el 2025 con una jornada para todos los gustos: "Nos juntamos a celebrar que, a pesar de todo, seguimos construyendo espacios para el encuentro, la creación, la organización y la lucha", comentaron desde El Transformador.





Durante la varieté de este fin de semana, los y las asistentes podrán disfrutar de una feria navideña con emprendimientos locales y muestras anuales de los talleres que se dictan en El Transformador.





Además, hacia el fin de la jornada, habrá un cierre musical a cargo de los proyectos Carnavalumbias y Marimbas del Oeste para disfrutar y bailar en familia.





La "Varieté Transformadora" organizada por El Transformador de Haedo tendrá lugar este sábado 6 de diciembre a las 16 en la sede del espacio, ubicada en Caseros al 200, Haedo.





La entrada tiene un valor no excluyente de 5.000 pesos reservando por Whatsapp al 1127768434 y 6.000 pesos en puerta.