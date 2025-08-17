Vecinos podrán realizar trámites de AySA en la Delegación Municipal "Villa Udaondo"

El Gobierno Municipal ha informado a toda la comunidad que, desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de agosto, los vecinos de la zona de Villa Udaondo tendrán la posibilidad de realizar diferentes trámites relacionados al servicio de agua y saneamiento en el distrito. "Los esperamos para atender sus consultas y resolver sus trámites de forma ágil", señalaron desde la Unidad de Gestión Municipal "Villa Udaondo".



Todos los vecinos que se acerquen tendrán la posibilidad de realizar una amplia variedad de trámites. Los mismos van desde asesoramiento sobre tarifa social (para quienes deseen conocer más sobre los beneficios y requisitos para acceder a beneficios especiales) hasta gestiones de facturación (incluyendo consultas, correcciones o actualizaciones de datos en las boletas del servicio).

Este operativo "AySA en tu barrio" se desarrollará, en la UGM "Villa Udaondo" (El Tirador 451), de forma totalmente abierta a la comunidad. Es necesario destacar que el horario de atención al público será de 9:30 a 12:30hs y la misma se brindará -sin la necesidad de tener que solicitar un turno previamente- hasta el viernes 22 de agosto.



Otras gestiones que se podrán llevar adelante en este operativo de "AySA en tu barrio" son las siguientes: cambio de titularidad, actualización de dirección fiscal, regularización de deudas y reclamos técnicos.